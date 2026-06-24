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Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:20
Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan Haziran 2026 enflasyon oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur, emekli ve çalışan için kritik öneme sahip veriler öncesinde, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları piyasanın yönünü tayin etti. Peki, TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?