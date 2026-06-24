Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?

MERKEZ BANKASI ANKETİ: HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği anket sonuçlarına göre, katılımcıların haziran ayı aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olan bu beklentinin sınırlı şekilde gerilemesi, fiyatlama davranışlarındaki normalleşme sinyallerini destekler nitelikte yorumlanıyor.