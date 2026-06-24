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Haberler Fotohaber Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:20

Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan Haziran 2026 enflasyon oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur, emekli ve çalışan için kritik öneme sahip veriler öncesinde, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları piyasanın yönünü tayin etti. Peki, TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?

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Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?

Yılın ilk yarısını tamamlayacak olan Tüketici Fiyat Endeksi verileri için nefesler tutuldu. TÜİK'in haziran ayı tüketici fiyatlarındaki değişimi bildirmesiyle birlikte, 6 aylık toplam veriler de kesinleşmiş olacak. Yeni dönemin ekonomi projeksiyonlarında belirleyici rol oynayacak kritik verinin beklentileri takip ediliyor.

Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?

TÜİK HAZİRAN 2026 ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait verileri kamuoyuyla paylaşma geleneğini sürdürüyor. Takvime göre, Haziran 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da resmi web sitesi üzerinden canlı olarak ilan edilecek.

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Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?

MERKEZ BANKASI ANKETİ: HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği anket sonuçlarına göre, katılımcıların haziran ayı aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olan bu beklentinin sınırlı şekilde gerilemesi, fiyatlama davranışlarındaki normalleşme sinyallerini destekler nitelikte yorumlanıyor.

Enflasyon Oranı Haziran 2026: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, piyasanın beklentisi nedir?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI İÇİN KRİTİK 6 AYLIK EŞİK

3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran verisi, yalnızca makroekonomik bir gösterge olmakla kalmayıp milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan belirleyecek. Mevcut mevzuat gereği memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı Temmuz zam oranı, 2026'nın ilk 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Mayıs ayı itibarıyla netleşen 5 aylık kümülatif verinin üzerine haziran oranının eklenmesiyle, net maaş artış tabloları kesinleşmiş olacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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