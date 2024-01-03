Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:40
ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
Gözler engelli maaş zammına çevrildi. En son asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca vatandaş engelli aylığına yapılacak zammı yakından takip ediyordu. Memur maaş katsayısına göre belirlenen engelli maaşı için geri sayım başladı. Bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan ödenekte sona gelindi. Peki, Engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?