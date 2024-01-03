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Haberler Fotohaber ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:40

ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Gözler engelli maaş zammına çevrildi. En son asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca vatandaş engelli aylığına yapılacak zammı yakından takip ediyordu. Memur maaş katsayısına göre belirlenen engelli maaşı için geri sayım başladı. Bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan ödenekte sona gelindi. Peki, Engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Son dakika enflasyon rakamları açıklandı. Bu noktada Emekli ve memur maaşına yapılacak olan zam oranları da belli oldu. Yakından takip edilen engelli aylığı ödenekler hak sahiplerine 2024 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak ödenecek. Peki, Engelli maaşına yüzde kaç zam yapılacak, güncel fiyat ne kadar oldu belli oldu mu?

ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Şu anda engel oranına göre belirlenen engelli maaşları 1874 TL ile 2811 TL arasında değişiyordu.

Memur zammına göre belirlenecek olan engelli maaşlarına dair kesin rakam açıklandı ve

ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

2024 ENGELLİ MAAŞI ZAMMI TAHMİNLERİ

Memur maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılırsa yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş,

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılacak.

Engelli yakını aylığı da 2811 lira 87 kuruşa çıkması bekleniyor.

ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
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