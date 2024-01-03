ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI belli oldu! Yeni engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Son dakika enflasyon rakamları açıklandı. Bu noktada Emekli ve memur maaşına yapılacak olan zam oranları da belli oldu. Yakından takip edilen engelli aylığı ödenekler hak sahiplerine 2024 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak ödenecek. Peki, Engelli maaşına yüzde kaç zam yapılacak, güncel fiyat ne kadar oldu belli oldu mu?