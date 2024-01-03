Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
20:51
ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?
Asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında 2024 yılı için geçerli asgari ücret miktarı 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılacak olan zam sonrasında birçok ücrette değişiklik yaşanacak. Engelli aylığı da bu ödemeler arasında yer alıyor.. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda engelli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte detayları!