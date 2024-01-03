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Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 20:51

ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

Asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında 2024 yılı için geçerli asgari ücret miktarı 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılacak olan zam sonrasında birçok ücrette değişiklik yaşanacak. Engelli aylığı da bu ödemeler arasında yer alıyor.. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda engelli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte detayları!

ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan toplantıda sona gelindi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Işıkan net asgari ücret rakamını 17.002 TL olarak açıkladı. Emekli aylığı 2024 Ocak asgari ücret zammı ile birlikte değişecek. Peki, Engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Ocak zammı ile engelli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONA ERDİ

Asgari ücret yüzde 34'lük Temmuz zammı ile net 11 bin 402 TL'ye brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 3. toplantısı için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkilileri ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Asgari ücret toplantısı sona erdi.

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ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

2024 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz, işçi ve işveren temsilcileri arasından bir hakem rolü benimsemekti. Gerek işveren tarafı, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmış durumda.

700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 49,11 OLDU

Asgari ücret 2024 net 17 bin 2 TL brüt ise 20 bin 2 TL olarak belirlendi. İşveren maliyeti de 23 bin 532 TL olarak hesaplandı. Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak. Sadece gelirleri değil borçlanmalarında rakamları değişecek. Yine işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar tüm ödemeler yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Engelli aylığı, 2023'te yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2 bin 328 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 3 bin 496 TL olmuştu.

Zammın ardından yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 3 bin 471 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 5 bin 212 TL oldu.

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