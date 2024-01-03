ENGELLİ AYLIĞI ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret ile 2024 engelli maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONA ERDİ

Asgari ücret yüzde 34'lük Temmuz zammı ile net 11 bin 402 TL'ye brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 3. toplantısı için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkilileri ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Asgari ücret toplantısı sona erdi.