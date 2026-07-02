Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:58

Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

Temmuz 2026 dönemiyle birlikte engelli aylıklarında uygulanacak yeni zam oranı merakla bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı güncellenecek. Peki, buna bağlı olarak artışa geçecek olan engelli maaşı ne kadar olacak?

  • ABONE OL
Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

Yüzde 40-69 ve yüzde 70 üzeri engel oranına göre ödenen aylıklar, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplanacak. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından zam oranı ve güncel engelli maaşları resmiyet kazanacak.

Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

GÜNCEL ENGELLİ MAAŞLARI

2026 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanan engelli maaşı rakamları şu şekilde:

%40-69 engel oranı: 5.103,34 TL

%70+ engel oranı: 7.655 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

TEMMUZ ZAMMI İLE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara ödenen 5 bin 103 liralık aylık, yüzde 13,93'lük zam öngörüsüyle 5 bin 813 lira 85 kuruşa, yüzde 13,57'lik katsayı artışı tahminiyle ise 5 bin 795 lira 48 kuruşa yükselecek.

Yüzde 70 ve üzeri engelli bireylere ödenen 7 bin 655 liralık aylık ise yüzde 13,93'lük tahmine göre 8 bin 721 lira 34 kuruşa, yüzde 13,57'lik beklentiye göre ise 8 bin 693 lira 78 kuruş seviyesine çıkacak.

Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

5 AYLIK ARTIŞ VERİLERİ NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, son ayda enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesine yükseldi. Böylece yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı.

Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında artış oluşurken, memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 seviyesinde enflasyon farkı ortaya çıktı. %7 toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte kesinleşen zam oranı %12,41 oldu.

Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.

Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği anket verilerine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı aylık TÜFE artışı beklentisi, bu veri döneminde yüzde 1,36 seviyesine geriledi.

AA Finans'ın Haziran ayı enflasyon beklentisi ise 1,04 olarak açıklandı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA