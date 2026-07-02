Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde

5 AYLIK ARTIŞ VERİLERİ NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, son ayda enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesine yükseldi. Böylece yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı.

Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında artış oluşurken, memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 seviyesinde enflasyon farkı ortaya çıktı. %7 toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte kesinleşen zam oranı %12,41 oldu.