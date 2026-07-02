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Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:58
Engelli maaşı ne kadar olacak? 2026 Temmuz ayı zamlı engelli maaşları için gözler TÜİK verilerinde
Temmuz 2026 dönemiyle birlikte engelli aylıklarında uygulanacak yeni zam oranı merakla bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı güncellenecek. Peki, buna bağlı olarak artışa geçecek olan engelli maaşı ne kadar olacak?