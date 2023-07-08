Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!

Giriş Tarihi: 08.07.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 19:34

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı ile araştırılıyor. 6 aylık enflasyonun ardından açıklanan emekli ve memur zammı sonrası sosyal yardım ödemelerinde de artış bekleniyordu. Beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Engelli maaşı zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Hak sahipleri ödeme tarihlerini de sorguluyor. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, engelli aylığı başvuru şartları ve ödeme sorgulama hakkında merak edilenler…