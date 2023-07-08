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Haberler Fotohaber Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.07.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 19:34

Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı ile araştırılıyor. 6 aylık enflasyonun ardından açıklanan emekli ve memur zammı sonrası sosyal yardım ödemelerinde de artış bekleniyordu. Beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Engelli maaşı zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Hak sahipleri ödeme tarihlerini de sorguluyor. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, engelli aylığı başvuru şartları ve ödeme sorgulama hakkında merak edilenler…

Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!

Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı ile gündemdeki yerini aldı. Bakan Göktaş, memur maaş katsayında yapılan düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarında aylık ödemelerinde arttığı bilgisini vatandaşlar ile paylaştı. Yaşlı ve engelli maaşı zammı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İhtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği araştırılıyor. Peki, yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, nasıl alınır? İşte, engelli aylığı şartları…

Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI: YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI ARTTI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tek tek devlet destekli ödemeleri paylaşan Göktaş şu sözleri kaydetti:

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Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

"Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükseldi.

Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 liradan 1874 liraya, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 liradan 4 bin 50 liraya, orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4 bin 629 liraya, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5 bin 158 liraya çıktı.

Engelli maaşı ne kadar oldu 2023 Temmuz zammı? Bakan Göktaş’tan açıklama! Yaşlı ve engelli maaşı zammı belli oldu!

Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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