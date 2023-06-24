Giriş Tarihi: 24.06.2023 13:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
13:35
ÖZKAN UĞUR ENTÜBE EDİLDİ! Entübe edilmek ne demek, edildikten sonra ne olur? Hangi hastalar entübe edilir, hasta iyileşir mi?
Ünlü sanatçı MFÖ müzik grubu üyesi Özkan Uğur'un üç aydır yoğun bakımda olduğu ve son olarak entübe edildiği haberi geldi. Üçüncü kez lenf kanserini yenen sanatçının 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesinin ortaya çıkmasının ardından sanatçının hayranları entübe ne demek, edildikten sonra ne olur araştırıyor. Hangi hastalar entübe edilir, entübe edilen hastanın iyileşme ihtimali var mı soruları bu kapsamda merak ediliyor. İşte, yanıtı…