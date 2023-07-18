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Haberler Fotohaber 2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Erciyes Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:23

2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Erciyes Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Erciyes Üniversitesi taban puanları, bu okulda 2 ve 4 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Erciyes Üniversitesi'nde Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanıyla alım yapan bölümlerden birinde okumak isteyenler 2023 Erciyes Üniversitesi taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte Erciyes Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023: Erciyes Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023 YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite tercih sürecinin başlaması üzerine araştırma konusu oldu. Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi'nin ön lisans ya da lisans bölümlerinden birini tercih etmeye hazırlanan adaylar; Erciyes Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında incelemeleri hızlandırdı. İşte Erciyes Üniversitesi taban puanları listesi.

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023: Erciyes Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 280+7
270+7
280+7
270+7		 287
277
287
277		 15.121
12.497
11.400
10.635		 503,75879
448,72182
507,20058
489,14418
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
110+3
110+3		 123
123
113
113		 32.132
27.343
26.200
23.346		 479,51302
421,63683
484,60454
461,87134
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
90+3
90+3		 93
103
93
93		 49.251
42.734
40.200
38.774		 458,48757
400,94225
466,81438
436,26547
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 55.411
53.391
47.900
47.351		 451,34377
388,27706
457,59963
423,62004
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 59.629


 446,62777

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 61.406
77.847
87.800
103.690		 444,56904
362,91713
412,33547
356,96495
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.947
69.638
64.200
74.627		 429,89474
370,99896
438,95015
387,79803
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 85.958
108.077
128.000
156.467		 418,77447
336,52622
373,70811
317,31630
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 97.765
92.918
97.800
109.362		 407,58653
349,13309
401,93257
351,80410
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 114.367
114.740
101.000
113.999		 392,80334
331,30162
398,10275
347,76117
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 122.411
132.229
116.000
112.282		 386,22797
318,89514
384,17645
349,28323
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
3+0
1+0		 1

1
 131.694
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 378,92875
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 138.666
139.688
144.000
153.429		 373,95008
313,96634
360,61155
319,21979
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
41
41
62		 145.132
134.615
131.000
149.583		 369,31518
317,28535
370,81788
321,57724
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 150.276
133.340

 365,86971
318,10936
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 169.899
204.569
199.000
203.037		 353,55870
280,20504
325,51520
293,59359
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
60+2
60+2
70+2		 67
62
62
72		 170.743
166.426
140.000
145.014		 353,04061
298,44720
363,91280
324,57510
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 177.813
183.903
166.000
167.912		 348,92615
289,57764
345,06990
310,76311
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
41
41
62		 200.621
208.420
168.000
175.935		 337,01222
278,61464
343,70013
306,49172
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 203.411
176.276
136.000
108.464		 335,63255
293,36404
367,06699
352,61158
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
100+3
90+3		 113
113
103
93		 209.648
188.654
149.000
120.715		 332,65428
287,27986
356,53987
342,12488

2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023: Erciyes Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 210.600
231.603
220.000
206.958		 332,23768
269,38100
314,82849
291,92928
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 219.734
230.974
203.000
198.380		 328,04835
269,59920
323,19666
295,70718
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 228.199
215.911
216.000
247.058		 324,33950
275,54315
316,90023
276,65815
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 241.162
274.764
267.000
265.369		 318,95120
255,02997
294,73393
270,64816
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
15+1		 1


 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 285.826


 302,52085
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
50+2		 9
9
14
27		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
68
82
82		 293.247
Dolmadı
275.000
256.251		 300,09094
Dolmadı
292,05648
273,55350
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
31
56
62		 293.703
Dolmadı
Dolmadı
287.615		 299,94269
Dolmadı
Dolmadı
263,99532
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
65+2
65+2		 5
8
8
60		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
50+2		 24
14
11
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 35
35
84
92		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 23
32
72
72		 Dolmadı
Dolmadı
284.000
269.028		 Dolmadı
Dolmadı
288,58742
269,51524
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
10+1		 13
14
21
11		 Dolmadı
Dolmadı
288.000
269.550		 Dolmadı
Dolmadı
287,11496
269,34077
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 308.594
353.502
319.000
318.684		 295,27620
234,54300
276,81518
255,84474
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 35+1


 36


 333.802


 287,95758
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 342.500
379.497
386.000
393.549		 285,53863
225,50883
258,79744
239,59779
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
17
31
31		 396.923
Dolmadı
407.000
407.399		 272,28853
Dolmadı
253,85682
237,05091
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 430.942


 265,23220
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
24
41
41		 434.903
Dolmadı
437.000
426.059		 264,45717
Dolmadı
247,52990
233,66013
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
1
21
21		 442.699
Dolmadı
466.000
453.621		 262,95636
Dolmadı
241,91674
228,06973
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 504.489


 252,48853
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 518.898


 250,32084
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 20+1


 21


 550.158


 245,98817
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
6
82
82		 591.723
Dolmadı
451.000
383.559		 240,73091
Dolmadı
244,68615
241,53115
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 25+1


 26


 599.125


 239,84804
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 20+1


 21


 604.726


 239,19954
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uzay Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0








ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 230+6
230+6
210+6
210+6		 236
236
216
216		 30.052
35.728
16.200
25.109		 417,91887
359,94293
421,93248
400,80537
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 93.710
91.480
85.000
98.089		 381,65531
324,28738
371,45316
349,05460
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 119.351
98.216
67.100
71.306		 370,55401
321,10675
380,56477
363,93241
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 273.666
267.149
190.000
182.818		 324,57448
269,77746
328,60390
315,01394
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 409.664
408.549
335.000
300.475		 300,04952
246,00787
290,31172
285,12220
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 411.333
448.090
272.000
252.833		 299,79286
240,70660
304,64789
295,69052
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2

 82
82

 412.688
479.108

 299,59151
236,79154
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 483.813
542.702
561.000
581.998		 289,60780
228,09704
252,89415
243,91904
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 527.819
519.484
444.000
409.468		 284,07823
231,64824
270,03185
265,95460
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
70
72
72		 626.858
Dolmadı
539.000
455.296		 272,91733
Dolmadı
255,85666
259,39008
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
33
93
93		 630.404
Dolmadı
651.000
617.668		 272,53917
Dolmadı
241,76637
240,14025
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
50+2
50+2		 82
19
52
52		 709.980
Dolmadı
704.000
720.413		 264,65468
Dolmadı
235,81162
229,94720
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
7
31
31		 726.851
Dolmadı
765.000
773.693		 263,06205
Dolmadı
229,59293
223,50021
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
70+2
80+2		 62
22
72
82		 753.836
Dolmadı
636.000
600.427		 260,57880
Dolmadı
243,51754
241,94492
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
60+2
70+2		 41
10
62
72		 860.549
Dolmadı
711.000
644.571		 251,38123
Dolmadı
235,08734
237,41637
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1


1		 888.773
Dolmadı
Dolmadı
474.979		 249,10673
Dolmadı
Dolmadı
256,75662
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
50+2
50+2		 82
1
52
52		 894.180
Dolmadı
752.000
765.725		 248,67310
Dolmadı
230,86171
224,67998
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
6
62
52		 969.951
Dolmadı
770.000
763.994		 242,73108
Dolmadı
229,17857
224,91218
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 17.777
16.155
13.600
14.966		 418,28726
386,82698
407,81397
399,38436
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Çin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 28.344
25.377
25.700
23.804		 387,25527
356,41946
364,41285
365,92343
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 28.646
26.963
23.000
23.752		 386,44379
351,48064
373,79674
366,13862
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Japon Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 28.756
25.960
24.600
23.925		 386,16268
354,59494
368,38027
365,47035
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 34.561
33.654
28.800
28.850		 370,27172
330,53865
353,91045
349,20975
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Kore Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 35.374
28.076
29.200
27.009		 368,11788
347,95524
352,52849
355,14417
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Kore Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 41.985
37.112
36.900
33.767		 350,76826
319,79931
327,77590
333,47570
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023: Erciyes Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 56.734
55.950
50.000
51.680		 314,08966
263,09046
286,88244
280,38114
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 58.383
51.724
43.700
39.114		 310,05603
275,00944
306,18075
317,37230
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 76.082
65.452
57.000
50.338		 269,22519
237,43344
266,61879
284,18259
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Japon Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0
1+0

 1


 99.696
Dolmadı

 222,19017
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Ermeni Dili ve Kültürü
(4 Yıllık)		 DİL 20+1
20+1
20+1
20+1		 8

1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İbrani Dili ve Kültürü
(4 Yıllık)		 DİL 25+1
25+1
25+1
25+1		 25
8
19
21		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Çin Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0








ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 20.064
21.637

 403,10555
354,58538
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.248
21.342
18.600
19.803		 391,34052
354,96298
388,97310
393,02927
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 71.954
58.195
47.500
62.932		 365,48926
324,13051
360,33795
359,40062
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 166.399
137.043
78.000
77.874		 333,77220
292,61385
343,01043
352,08925
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 179.725
212.007
147.000
134.398		 330,76640
273,94321
317,40670
331,42739
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 270.694
343.603
220.000
223.332		 312,83083
250,84254
298,87471
309,10368
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 125+4
125+4
150+4
150+4		 129
129
154
154		 336.148
368.905
144.000
140.692		 302,55381
247,18560
318,21091
329,50340
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 341.365
357.791
291.000
262.408		 301,78427
248,75756
284,29342
301,23151
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 369.645
362.049
304.000
296.536		 297,79065
248,14703
281,94689
294,89944
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 371.519
359.807
310.000
269.690		 297,52894
248,47188
280,71630
299,80420
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 478.631
540.862

 283,94726
221,98512
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
52
51
 520.718
542.884
Dolmadı
 279,16138
221,37897
Dolmadı
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023: Erciyes Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 530.483
525.760
410.000
392.500		 278,08552
225,45761
263,86121
279,12116
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 533.086
500.596
434.000
397.241		 277,80514
229,69633
260,15003
278,39628
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
52
29
 577.594
558.845
Dolmadı
 273,04706
209,61088
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
41
39
 740.342
Dolmadı
Dolmadı
 257,07148
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
65
88
88		 771.072
Dolmadı
488.000
465.515		 254,25980
Dolmadı
252,22579
268,51594
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
57
88
88		 778.424
Dolmadı
484.000
436.961		 253,59869
Dolmadı
252,67856
272,54822
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
35
72
72		 781.007
Dolmadı
573.000
503.743		 253,36662
Dolmadı
240,41164
263,28809
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
16
41
41		 886.991
Dolmadı
561.000
545.539		 243,97727
Dolmadı
242,04277
257,82111
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
19
88
88		 904.378
Dolmadı
612.000
544.443		 242,46749
Dolmadı
235,21858
257,96738
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 932.562
482.424

 240,01815
232,23899
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Çerkez Dili ve Kültürü
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
13
31
31		 1.040.196
Dolmadı
820.000
541.267		 230,58906
Dolmadı
195,13072
258,37900
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
70+2		 52
5
62
72		 1.053.737
Dolmadı
693.000
619.892		 229,38212
Dolmadı
224,98755
248,58172
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