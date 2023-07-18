2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Erciyes Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Erciyes Üniversitesi taban puanları, bu okulda 2 ve 4 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Erciyes Üniversitesi'nde Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanıyla alım yapan bölümlerden birinde okumak isteyenler 2023 Erciyes Üniversitesi taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte Erciyes Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…
2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|280+7
270+7
280+7
270+7
|287
277
287
277
|15.121
12.497
11.400
10.635
|503,75879
448,72182
507,20058
489,14418
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
110+3
110+3
|123
123
113
113
|32.132
27.343
26.200
23.346
|479,51302
421,63683
484,60454
461,87134
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
90+3
90+3
|93
103
93
93
|49.251
42.734
40.200
38.774
|458,48757
400,94225
466,81438
436,26547
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|55.411
53.391
47.900
47.351
|451,34377
388,27706
457,59963
423,62004
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|59.629
—
—
—
|446,62777
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|61.406
77.847
87.800
103.690
|444,56904
362,91713
412,33547
356,96495
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|74.947
69.638
64.200
74.627
|429,89474
370,99896
438,95015
387,79803
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|85.958
108.077
128.000
156.467
|418,77447
336,52622
373,70811
317,31630
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|97.765
92.918
97.800
109.362
|407,58653
349,13309
401,93257
351,80410
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|114.367
114.740
101.000
113.999
|392,80334
331,30162
398,10275
347,76117
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|122.411
132.229
116.000
112.282
|386,22797
318,89514
384,17645
349,28323
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
3+0
1+0
|1
—
1
—
|131.694
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|378,92875
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|138.666
139.688
144.000
153.429
|373,95008
313,96634
360,61155
319,21979
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
41
41
62
|145.132
134.615
131.000
149.583
|369,31518
317,28535
370,81788
321,57724
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|150.276
133.340
—
—
|365,86971
318,10936
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|169.899
204.569
199.000
203.037
|353,55870
280,20504
325,51520
293,59359
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
70+2
|67
62
62
72
|170.743
166.426
140.000
145.014
|353,04061
298,44720
363,91280
324,57510
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|177.813
183.903
166.000
167.912
|348,92615
289,57764
345,06990
310,76311
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
41
41
62
|200.621
208.420
168.000
175.935
|337,01222
278,61464
343,70013
306,49172
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|203.411
176.276
136.000
108.464
|335,63255
293,36404
367,06699
352,61158
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
100+3
90+3
|113
113
103
93
|209.648
188.654
149.000
120.715
|332,65428
287,27986
356,53987
342,12488
2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|210.600
231.603
220.000
206.958
|332,23768
269,38100
314,82849
291,92928
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|219.734
230.974
203.000
198.380
|328,04835
269,59920
323,19666
295,70718
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|228.199
215.911
216.000
247.058
|324,33950
275,54315
316,90023
276,65815
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|241.162
274.764
267.000
265.369
|318,95120
255,02997
294,73393
270,64816
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|285.826
—
—
—
|302,52085
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
50+2
|9
9
14
27
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
68
82
82
|293.247
Dolmadı
275.000
256.251
|300,09094
Dolmadı
292,05648
273,55350
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
31
56
62
|293.703
Dolmadı
Dolmadı
287.615
|299,94269
Dolmadı
Dolmadı
263,99532
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
65+2
65+2
|5
8
8
60
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
50+2
|24
14
11
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|35
35
84
92
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|23
32
72
72
|Dolmadı
Dolmadı
284.000
269.028
|Dolmadı
Dolmadı
288,58742
269,51524
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
10+1
|13
14
21
11
|Dolmadı
Dolmadı
288.000
269.550
|Dolmadı
Dolmadı
287,11496
269,34077
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|308.594
353.502
319.000
318.684
|295,27620
234,54300
276,81518
255,84474
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
—
—
—
|36
—
—
—
|333.802
—
—
—
|287,95758
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|342.500
379.497
386.000
393.549
|285,53863
225,50883
258,79744
239,59779
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
17
31
31
|396.923
Dolmadı
407.000
407.399
|272,28853
Dolmadı
253,85682
237,05091
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|430.942
—
—
—
|265,23220
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
24
41
41
|434.903
Dolmadı
437.000
426.059
|264,45717
Dolmadı
247,52990
233,66013
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
1
21
21
|442.699
Dolmadı
466.000
453.621
|262,95636
Dolmadı
241,91674
228,06973
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|504.489
—
—
—
|252,48853
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|518.898
—
—
—
|250,32084
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|21
—
—
—
|550.158
—
—
—
|245,98817
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
6
82
82
|591.723
Dolmadı
451.000
383.559
|240,73091
Dolmadı
244,68615
241,53115
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
—
—
—
|26
—
—
—
|599.125
—
—
—
|239,84804
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|21
—
—
—
|604.726
—
—
—
|239,19954
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uzay Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|230+6
230+6
210+6
210+6
|236
236
216
216
|30.052
35.728
16.200
25.109
|417,91887
359,94293
421,93248
400,80537
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|93.710
91.480
85.000
98.089
|381,65531
324,28738
371,45316
349,05460
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|119.351
98.216
67.100
71.306
|370,55401
321,10675
380,56477
363,93241
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|273.666
267.149
190.000
182.818
|324,57448
269,77746
328,60390
315,01394
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|409.664
408.549
335.000
300.475
|300,04952
246,00787
290,31172
285,12220
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|411.333
448.090
272.000
252.833
|299,79286
240,70660
304,64789
295,69052
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
—
—
|82
82
—
—
|412.688
479.108
—
—
|299,59151
236,79154
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|483.813
542.702
561.000
581.998
|289,60780
228,09704
252,89415
243,91904
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|527.819
519.484
444.000
409.468
|284,07823
231,64824
270,03185
265,95460
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
70
72
72
|626.858
Dolmadı
539.000
455.296
|272,91733
Dolmadı
255,85666
259,39008
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
33
93
93
|630.404
Dolmadı
651.000
617.668
|272,53917
Dolmadı
241,76637
240,14025
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
50+2
50+2
|82
19
52
52
|709.980
Dolmadı
704.000
720.413
|264,65468
Dolmadı
235,81162
229,94720
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
7
31
31
|726.851
Dolmadı
765.000
773.693
|263,06205
Dolmadı
229,59293
223,50021
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
70+2
80+2
|62
22
72
82
|753.836
Dolmadı
636.000
600.427
|260,57880
Dolmadı
243,51754
241,94492
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
60+2
70+2
|41
10
62
72
|860.549
Dolmadı
711.000
644.571
|251,38123
Dolmadı
235,08734
237,41637
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
—
1
|888.773
Dolmadı
Dolmadı
474.979
|249,10673
Dolmadı
Dolmadı
256,75662
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
50+2
50+2
|82
1
52
52
|894.180
Dolmadı
752.000
765.725
|248,67310
Dolmadı
230,86171
224,67998
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
6
62
52
|969.951
Dolmadı
770.000
763.994
|242,73108
Dolmadı
229,17857
224,91218
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|17.777
16.155
13.600
14.966
|418,28726
386,82698
407,81397
399,38436
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Çin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|28.344
25.377
25.700
23.804
|387,25527
356,41946
364,41285
365,92343
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|28.646
26.963
23.000
23.752
|386,44379
351,48064
373,79674
366,13862
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Japon Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|28.756
25.960
24.600
23.925
|386,16268
354,59494
368,38027
365,47035
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|34.561
33.654
28.800
28.850
|370,27172
330,53865
353,91045
349,20975
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Kore Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|35.374
28.076
29.200
27.009
|368,11788
347,95524
352,52849
355,14417
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Kore Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|41.985
37.112
36.900
33.767
|350,76826
319,79931
327,77590
333,47570
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|56.734
55.950
50.000
51.680
|314,08966
263,09046
286,88244
280,38114
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|58.383
51.724
43.700
39.114
|310,05603
275,00944
306,18075
317,37230
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|76.082
65.452
57.000
50.338
|269,22519
237,43344
266,61879
284,18259
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Japon Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|99.696
Dolmadı
—
—
|222,19017
Dolmadı
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Ermeni Dili ve Kültürü
(4 Yıllık)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
20+1
|8
—
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İbrani Dili ve Kültürü
(4 Yıllık)
|DİL
|25+1
25+1
25+1
25+1
|25
8
19
21
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Çin Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|20.064
21.637
—
—
|403,10555
354,58538
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.248
21.342
18.600
19.803
|391,34052
354,96298
388,97310
393,02927
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.954
58.195
47.500
62.932
|365,48926
324,13051
360,33795
359,40062
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|166.399
137.043
78.000
77.874
|333,77220
292,61385
343,01043
352,08925
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|179.725
212.007
147.000
134.398
|330,76640
273,94321
317,40670
331,42739
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|270.694
343.603
220.000
223.332
|312,83083
250,84254
298,87471
309,10368
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
125+4
150+4
150+4
|129
129
154
154
|336.148
368.905
144.000
140.692
|302,55381
247,18560
318,21091
329,50340
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|341.365
357.791
291.000
262.408
|301,78427
248,75756
284,29342
301,23151
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|369.645
362.049
304.000
296.536
|297,79065
248,14703
281,94689
294,89944
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|371.519
359.807
310.000
269.690
|297,52894
248,47188
280,71630
299,80420
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|478.631
540.862
—
—
|283,94726
221,98512
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
51
—
|520.718
542.884
Dolmadı
—
|279,16138
221,37897
Dolmadı
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|530.483
525.760
410.000
392.500
|278,08552
225,45761
263,86121
279,12116
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|533.086
500.596
434.000
397.241
|277,80514
229,69633
260,15003
278,39628
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
29
—
|577.594
558.845
Dolmadı
—
|273,04706
209,61088
Dolmadı
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
41
39
—
|740.342
Dolmadı
Dolmadı
—
|257,07148
Dolmadı
Dolmadı
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
65
88
88
|771.072
Dolmadı
488.000
465.515
|254,25980
Dolmadı
252,22579
268,51594
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
57
88
88
|778.424
Dolmadı
484.000
436.961
|253,59869
Dolmadı
252,67856
272,54822
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
35
72
72
|781.007
Dolmadı
573.000
503.743
|253,36662
Dolmadı
240,41164
263,28809
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
16
41
41
|886.991
Dolmadı
561.000
545.539
|243,97727
Dolmadı
242,04277
257,82111
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
19
88
88
|904.378
Dolmadı
612.000
544.443
|242,46749
Dolmadı
235,21858
257,96738
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|932.562
482.424
—
—
|240,01815
232,23899
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Çerkez Dili ve Kültürü
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
13
31
31
|1.040.196
Dolmadı
820.000
541.267
|230,58906
Dolmadı
195,13072
258,37900
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
70+2
|52
5
62
72
|1.053.737
Dolmadı
693.000
619.892
|229,38212
Dolmadı
224,98755
248,58172