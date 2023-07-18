Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:23

2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Erciyes Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Erciyes Üniversitesi taban puanları, bu okulda 2 ve 4 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Erciyes Üniversitesi'nde Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanıyla alım yapan bölümlerden birinde okumak isteyenler 2023 Erciyes Üniversitesi taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte Erciyes Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…