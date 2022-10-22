Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler

Ergenler için okunacak dualar, bu dönemde çocuğu olanların araştırdığı konulardan biridir. Ergenlik dönemi, çocuğun fiziksel ve ruhsal olarak erginliğe ulaşma sürecidir. Bu dönemdeki çocuk asi ve söz dinlemez niteliklere sahip olabilir. Ergenlik dönemindeki çocuğun üzerine fazla gitmeden, olaylara onun ekseninden yaklaşmak önem arz eder. Söz dinlemeyen asi evlat için esmaül hüsnalar, ergenlere okunacak dua ve zikirler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. İşte ergenler için sakinleştirici dua ve zikirler.