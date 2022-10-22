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Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 11:59

Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler

Ergenler için okunacak dualar, bu dönemde çocuğu olanların araştırdığı konulardan biridir. Ergenlik dönemi, çocuğun fiziksel ve ruhsal olarak erginliğe ulaşma sürecidir. Bu dönemdeki çocuk asi ve söz dinlemez niteliklere sahip olabilir. Ergenlik dönemindeki çocuğun üzerine fazla gitmeden, olaylara onun ekseninden yaklaşmak önem arz eder. Söz dinlemeyen asi evlat için esmaül hüsnalar, ergenlere okunacak dua ve zikirler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. İşte ergenler için sakinleştirici dua ve zikirler.

Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler

Ergenler için okunacak dualar, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında değerlendirilmelidir. Bunun yanında İslam alimlerinin de bu kapsamda yaptığı değerlendirmeler ve tavsiyeler de dikkate alınabilir. Ergenler için sakinleştirici dua, çocuğun bu dönemde asi davranışlarının azalmasını sağlar. Asi evlat için okunacak dua, ayet ya da klasik dua şeklinde olabilir. Asi evlat için okunacak esmaül hüsna, söz dinlemeyen evlat için okunacak dua konuları yazımızın devamında.

Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler

Ergenler İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Ergenlik, çocukluk döneminden çıkılarak yetişkinlik dönemine atılan adımı kapsayan süreçtir. Çocuklar bu dönemde fiziksel, zihinsel ve psikolojik bir gelişim süreci yaşar. Ergenlik dönemindeki çocuk, bu süreçte kendi dünyası ile anne-babasının dünyasını birbirinden ayırmak ister. Bu da çocuğun anne babasına karşı asi davranışlar sergilemesine neden olabilir. Söz dinlememe, kavgaya meyletme ya da asi davranışlar sergileme gündeme gelebilir. Anne-babalar bu dönemde çocuğundan hayır duasını eksik etmemelidir.

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Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler

Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Kavgacı davranışlar sergileyen ve genel anlamda asi olan ergen çocuk için aşağıdaki duaları yapabilirsiniz.

Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler
  • Günde 70 kez ''Estağfirullahe innehu kane ğaffara" zikri çekilebilir.
  • Evladının sözünü dinlemediğine kanaat getiren anne-baba Allah'ın yüce isimlerinden "Ya Hadi" ismini günde 400 kez söyleyebilir.
  • Çocuğunun manevi açıdan zenginleşmesini isteyen ebeveyn, günde 14 kez "Ya Vecid" ismini çekebilir.
  • Çocuğunun İslam ahlakı üzerine terbiye edilmesini isteyen ebeveyn, üzerine 313 kez Ayet-el Kürsi okuduğu suyu çocuğuna içirebilir.
Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler

Ergenlik Dönemindeki Çocuğa Okunacak Zikirler ve Esmalar

  • Ergen bireyi sakinleştirmek için şu dua yapılabilir. "Allah'ım yıldızlar battı kayvboldu, gözlerse kapanarak uykuya daldı. Sen ne uykuya ne de uyuklamaya arız olmayan Hayy-u Kayyum olansın. Ya Kayyum, Ya Hayy, hem bana hem de çocuğuma sükûnet ver. Bizlere ferahlık ve sakinlik nasip et."
  • Sabah namazından sonraki vakitte, uyuyan çocuğun yüzüne karşı 21 kez Ya Şehid ismi okunarak üflenebilir.
  • Ergenlik döneminde çocuğun cinselliği de öğrendiği göz önünde bulundurularak Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu dönemde erkek çocuklarına Maide Suresi'nin, kız çocuklarına ise Nur Suresi'nin öğretilmesini tavsiye etmiştir.
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