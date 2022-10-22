Ergenler İçin Okunacak Dualar - Söz Dinlemeyen Asi Evlat İçin, Ergenlere Okunacak Dua ve Zikirler

Ergenler için okunacak dualar, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında değerlendirilmelidir. Bunun yanında İslam alimlerinin de bu kapsamda yaptığı değerlendirmeler ve tavsiyeler de dikkate alınabilir. Ergenler için sakinleştirici dua, çocuğun bu dönemde asi davranışlarının azalmasını sağlar. Asi evlat için okunacak dua, ayet ya da klasik dua şeklinde olabilir. Asi evlat için okunacak esmaül hüsna, söz dinlemeyen evlat için okunacak dua konuları yazımızın devamında.