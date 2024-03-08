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Haberler Fotohaber Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 15:27

Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Her yıl olduğu bu sene de Ramazan birlik beraberliği, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanmaya, ibadetlerin yerine getirilmesi ve maneviyat yüküyle dolu geçirilmek üzere geliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan'ın huzuru dört bir yanda yaşanırken oruç ibadetlerine sahurla başlayıp iftarla bitiren ve teravih namazını eda eden vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için Erzurum imsak vakitlerini takip etmeye başladılar. İşte 2024 Erzurum iftar saati ve sahur saati

Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ERZURUM'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Erzurum İftar Vakti: 18:24

Erzurum Sahur (İmsak) Vakti: 05:03

Erzurum Teravih Namazı Vakti: 19:42
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Erzurum İftar Vakti: 18:25

Erzurum Sahur (İmsak) Vakti: 05:01

Erzurum Teravih Namazı Vakti: 19:43

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Erzurum İftar Vakti: 18:26

Erzurum Sahur (İmsak) Vakti: 04:59

Erzurum Teravih Namazı Vakti: 19:44

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Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ERZURUM HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Yakutiye GEZ C.

Yakutiye ÜNİVERSİTE C.

Tortum MERKEZ C.

Uzundere ÇARŞI C.

Palandöken HACI MUAMMER OLUROĞULLARI C.

Narman MERKEZ C.

Aziziye DADAŞKENT MRK.C.

Yakutiye GÜRCÜKAPI C.

Yakutiye GÜRCÜKAPI C.

Yakutiye ŞÜKRÜPAŞA C.

Yakutiye DERVİŞAĞA C.

Pasinler ATİLLA DÖLEKLİ C.

Yakutiye NARMANLI C.

Yakutiye NARMANLI C.

Yakutiye AYAZPAŞA C.

Oltu YEŞİL (YENİ) C.

Oltu ASLANPAŞA C.

Aziziye GEZKÖY MH.C.

Aziziye GEZKÖY MH.C.

Aziziye GEZKÖY MH.C.

Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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