Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
15:27
Erzurum iftar vakti 2024: 11 Mart Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Her yıl olduğu bu sene de Ramazan birlik beraberliği, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanmaya, ibadetlerin yerine getirilmesi ve maneviyat yüküyle dolu geçirilmek üzere geliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Erzurum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?