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Haberler Fotohaber Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler (1, 2, 3, 4. Sınıf)
Giriş Tarihi: 20.09.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 11:18

Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler (1, 2, 3, 4. Sınıf)

Eş anlamlı kelimeler; ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından en çok merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Dil bilgisi derslerinin konularından birisi olan eş anlamlı kelimeler listesi öğrenciler zaman zaman ödev olarak da verilmektedir. A'dan Z'ye eş anlamlı kelimeler listesi de bu noktada araştırılır. Türkçe'de en çok kullandığımız eş anlamlı kelimeler sözlüğü için doğru adrestesiniz. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynı olan 1. 2. 3. ve 4. sınıf için eş anlamlı kelimeler sözlüğü için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler 1, 2, 3, 4. Sınıf

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Genel olarak öğrenciler tarafından araştırılan bir konudur. Dil bilgisi derslerinin konularından birisi olan eş anlamlı kelimeler listesi için doğru yerdesiniz. A'dan Z'ye eş anlamlı kelimeler listesine göz atarak hangi kelimelerin hangi kelimelerle aynı anlamı taşıdığına göz atabilirsiniz. İşte, Türkçe'de en çok kullanılan 1. 2. 3. ve 4. sınıf için eş anlamlı kelimeler listesi

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi olan eş anlamlı kelimeleri öğrenmek için doğru yerdesiniz. Türkçe'de en çok kullandığımız, dillerimizden düşmeyen birçok kelimelerin eş anlamlılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler 1, 2, 3, 4. Sınıf

En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

siyah – kara
cevap – yanıt
kalp – yürek – gönül
kelime – sözcük
ileti – mesaj
özgün – orijinal
dil – lisan
bellek – hafıza
görev – vazife
uygarlık – medeniyet
al – kırmızı
misafir – konuk
fiil – eylem
model – örnek
ölçüt – kıstas – kriter
belgegeçer – faks
ilginç – enteresan
varsıl – zengin
sözcük – kelime

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Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler 1, 2, 3, 4. Sınıf

yoksul – fakir
vatan – yurt
nehir – ırmak
armağan – hediye
araba – taşıt - otomobil
aşk – sevgi
adalet – eşitlik
çabuk – acele
değerli – kıymetli
kişi – şahıs
kolay – basit
dilek – istek
duygu – his
edebiyat – yazın
dizi – sıra
dil – lisan
fakir – yoksul
fark – ayrım
ev – konut
aleni – açık
akıl – us
bağışlama – affetme
bacı – kız kardeş
cennet – aden
cılız – zayıf
baş – kafa
çamur – balçık
cimri – pinti
deprem – zelzele
edep – adap
emniyet – güvenlik
vilayet – il
veteriner – baytar
tören – merasim
tutsak – esir
ulu – yüce
temel – esas
uçak – teyyare
üzüntü – tasa
uzak – ırak
uslu – akıllı
usta – ehil
tümce – cümle
tartışma – münakaşa
tabiat – doğa
kural – kaide
mektep – okul
matem – yas
mani – engel
küçük – ufak
kuvvetli – güçlü
kılavuz – rehber
kıyı – kenar
kahin – medyum
kalp – yürek
kabiliyet - yetenek

Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler 1, 2, 3, 4. Sınıf

A'dan Z'ye Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

A ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Alfabe - abece
Abide - anıt
Acayip - garip
Acıma - merhamet
Açıkgöz - kurnaz
Ad - isim
Adale - kas
Adet - tane
Adıl - zamir
Adi - bayağı
Aferin - bravo
Affetmek - bağışlamak
Ahenk - uyum
Akıl - us
Aksi - ters
Al – kırmızı
Alaka – ilgi
Alaz - alev
Alelade - sıradan
Allah - Tanrı
Ama - fakat
Âmâ - kör
Amaç - erek
Amade - hazır
Amele - işçi
Amel - iş
Ana - anne
Anı - hatıra
Anıt - abide
Aniden - birden
Aniden - ansızın
Anlam - mana
Anlatım - ifade
Ant - yemin
Apse - iltihap
Araç - vasıta
Arıza - bozukluk
Armağan - hediye
Arka - geri
Art - arka
Arzu - istek
Asır - yüzyıl
Asil - soylu
Aş - yemek
Aşırmak - çalmak
Ata - cet
Atak - girişken
Atamak - tayin etmek
Atölye - işlik
Avare - serseri(aylak)
Ayakyolu - hela(WC)
Aylak - serseri
Ayraç - parantez
Ayrıcalık - imtiyaz
Aza - üye
Acemi - toy
Adalet - eşitlik
Aka - büyük
Aleni - açık
Ara - fasıla
Ayakkabı - pabuç

B ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Bağışlamak –affetmek
Bağnaz - yobaz
Bakış - nazar
Barış - sulh
Basımevi - matbaa
Basit - yalın
Başkaldırı - isyan
Başkan - reis
Başkent - başşehir
Başvuru - müracaat
Batı - garp
Bayağı - adi
Bayındır - mamur
Bayındırlık - imar
Baytar - veteriner
Bazen - kimi
Bedava - parasız
Beden - gövde
Beğeni - zevk
Belde - şehir
Belge - vesika
Bellek - hafıza
Bencil - egoist
Benlik - kişilik
Beraber - birlikte
Bereket - bolluk
Berrak - duru
Besin - gıda
Beyanat - demeç
Beyaz - ak
Beygir - at
Beyhude - boşuna
Biçare - çaresiz
Biçim - şekil
Bilakis - tersine
Bilgin - alim
Bilgisiz - cahil
Bilhassa - özellikle
Bilim - ilim
Bilinç - şuur
Bina - yapı
Birden - ani
Birdenbire - aniden
Birey - fert
Biricik - tek
Bitki - nebat
Boylam - meridyen
Bozkır - step
Bucak - nahiye
Buğu - buhar
Buhran - bunalım
Buyruk - emir
Büro - ofis (yazıhane)
Bacı - kız kardeş
Baş - kafa

Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler 1, 2, 3, 4. Sınıf

C ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Cahil - bilgisiz
Caka - gösteriş
Camekan - vitrin
Canlı - diri
Cazibe - çekim
Cehalet - bilgisizlik
Celse - oturum
Cenk - savaş
Cenup - güney
Cerahat - irin
Cerrah - operatör
Cesur - yürekli
Cet - ata
Cevap - yanıt
Ceviz - koz
Cılız - sıska
Ciddi - ağırbaşlı
Cihaz - aygıt
Cihet - yön
Cilt - ten
Cimri - pinti
Cimri - hasis
Cin - tür
Civar - yöre
Cömert - eli açık
Cümle - tümce
Cılız - sıska
Ciddi - ağırbaşlı
Cihaz - aygıt
Cihet - yön
Cilt - ten
Cimri - pinti
Cimri - hasis
Cins - tür
Civar - yöre
Cömert - eli açık
Cümle - tümce

Ç ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Çabuk - acele
Çağ - devir
Çağdaş - modern - uygar
Çağrı - davet
Çayır - davet
Çehre - yüz
Çeşit - tür
Çeviri - tercüme
Çığlık - feryat
Çılgın - deli
Çizelge - cetvel
Çoğunluk - ekseriyet
Çok - fazla
Çamur - balçık
Çare - deva

D ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Dahil - iç
Daimi - sürekli
Darbe - vuruş
Dargın - küs
Darılmak - küsmek
Davet - çağrı
Defa - kez
Değer - kıymet
Değerli - kıymetli
Değnek - sopa
Deli - çılgın
Delil - kanıt
Deneme - tecrübe
Denetim - kontrol
Deney - tecrübe
Deprem - zelzele
Dergi - mecmua
Derhal - hemen
Deri - ten
Derslik - sınıf
Devamlı - sürekli
Devinim - hareket
Devir - çağ
Devir - tur
Devre - dönem
Dışalım - ithalat
Dışsatım - ihracat
Diğer - başka
Dil - lisan
Dilbilgisi - gramer
Diri - canlı
Dize - mısra
Doğa - tabiat
Doğal - tabii
Doğu - şark
Doktor - hekim
Donuk - mat
Doruk - zirve
Dönemeç - viraj
Döşek - yatak
Duru - berrak
Durum - vaziyet
Duygu - his
Düş - rüya
Düşünce - fikir
Düzen - seviye
Düzmece - sahte
Düzyazı - nesir
Dilek - istek
Dizi - sıra
Dost - arkadaş

E ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ebat - boyut
Ebedi - sonsuz
Ebeveyn - Ana - baba
Edat - ilgeç
Efe - yiğit - zeybek
Egoist - bencil
Ehemmiyet - önem
Ek - İlave
Eklem - mafsal
Ekonomi - iktisat
Elbise - giysi
Emir - buyruk
Emniyet - güvenlik
Ender - nadir
Endişe - kaygı
Endüstri - sanayi
Enkaz - yıkıntı
Enlem - paralel
Entari - giysi
Enteresan - ilginç
Erek - amaç
Esas - temel
Eser - yapıt
Esir - tutsak
Etki - tesir
Etraf - çevre
Evvel - önce
Eylem - fiil
Eylemsi - fiilimsi
Ev - konut
Edebiyat - yazın
Eda - verme

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