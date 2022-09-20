Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler (1, 2, 3, 4. Sınıf)

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Genel olarak öğrenciler tarafından araştırılan bir konudur. Dil bilgisi derslerinin konularından birisi olan eş anlamlı kelimeler listesi için doğru yerdesiniz. A'dan Z'ye eş anlamlı kelimeler listesine göz atarak hangi kelimelerin hangi kelimelerle aynı anlamı taşıdığına göz atabilirsiniz. İşte, Türkçe'de en çok kullanılan 1. 2. 3. ve 4. sınıf için eş anlamlı kelimeler listesi

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi olan eş anlamlı kelimeleri öğrenmek için doğru yerdesiniz. Türkçe'de en çok kullandığımız, dillerimizden düşmeyen birçok kelimelerin eş anlamlılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.