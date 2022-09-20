Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye Türkçe Eş Anlamlısı Olan Kelimeler (1, 2, 3, 4. Sınıf)

Eş anlamlı kelimeler; ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından en çok merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Dil bilgisi derslerinin konularından birisi olan eş anlamlı kelimeler listesi öğrenciler zaman zaman ödev olarak da verilmektedir. A'dan Z'ye eş anlamlı kelimeler listesi de bu noktada araştırılır. Türkçe'de en çok kullandığımız eş anlamlı kelimeler sözlüğü için doğru adrestesiniz. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynı olan 1. 2. 3. ve 4. sınıf için eş anlamlı kelimeler sözlüğü için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.