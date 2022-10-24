Eşe Doğum Günü Sözleri - Eşe Gönderilecek En Duygusal, Etkileyici, Romantik ve Anlamlı Eşime Doğum Günü Mesajları

Bu dünyada senden daha önemli hiçbir şeyim olmadı. Hayatımın aşkı, göz bebeğim iyi ki yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun, nice güzel senelere.

Her insanın bir amacı olmalı bu hayatta. Benim amacım da seni, nefes aldığım müddetçe dünyanın en mutlu insanı yapabilmek. İyi ki doğmuşsun canım karıcım, nice güzel senelere hep birlikte.

Canımdan çok sevdiğim bir tanecik eşim, tüm ömrümüz boyunca, soğuk bir kış gününde açan güneş kadar sıcak gözlerinle bak bana. Nice güzel senelere.

Dünya yıkılsa altında kalmaya razıyım, yanımda sen olacaksan bir tanem. Doğum günün kutlu olsun hayatım.

Tüm çiçekler ayrı kokar, sen ise tüm kokuların en güzel notasısın. İyi ki doğmuşsun canım karıcığım, nice güzel senelere.