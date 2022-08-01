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Haberler Fotohaber Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları
Giriş Tarihi: 01.08.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:29

Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları

Eski Türk isimleri, tarihi diziler ve filmlerle daha da çok kullanılmaya başlandı. Eski Türk toplumlarında kullanılan isimlerle şu anki isimler arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Eski Türk devletleri birçok toplumla da kültürel etkileşim halinde olduğu için birçok farklı ismi ortaya çıkardı. Eskiden bir bebeğe isim verilirken Türk örf, adet ve gelenekleri ön planda olmaktaydı. Bu durum birçok kültüre göre değişkenlik göstermekteydi. Öz Türkçe kişi adlarının anlamları, sürekli toplumsal bir anlam ifade etmekteydi. Bu nedenle de birçok isim ortaya çıkmaktaydı. Buna göre eski Türkçe kadın ve Erkek isimleri nelerdir? Sorusunun cevabı…

Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları

Günümüzde bir bebeğe isim verilirken birçok şeye dikkat edilmektedir. Öz Türkçe kişi adlarında ise çoğunlukla kültürel değerler oldukça ön planda olmaktaydı. Bunun yanında bu isimler karşımıza bazı edebi ve tarihi eserlerde de çıkmaktadır. Günümüzde bebek bekleyen aileler de bu bağlamda eski Türk isimlerini araştırmaktadır. Peki, öz Türkçe kişi adları ve anlamları nelerdir? Sorusunun yanıtı yazımızda…

Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları

Eski Türkçe İsimler

Günümüzde birçok kişi eski Türkçe isimlerin ne olduğunu merak etmektedir. Aynı zamanda bebek sahibi olacaklar da bu isimlerin ne olduğunu ve aynı zamanda ne anlama geldiğini merak etmektedir. Burada eski Türk erkek isimleri ve anlamlarını göstereceğiz:

  • Aras: Kalın yün, talih
  • Artuk: Zenginlik
  • Aspar: Faydalı
  • Atalan/Atıgay: Ünlü
  • Ataman: Saygıdeğer
  • Aybar: Ay gibi parlak, heybetli
  • Aybars: Ay gibi beyaz pars
  • Ayhan: Ay hakimi
  • Aykaç: Hatip
  • Ayman: Ay'a eşdeğer
  • Balaban: Bir doğan türü
  • Balamir: Avrupa Hun Devleti kurucusu
  • Bamsı: Yüksek, ulaşılamaz, kam
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Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları
  • Barış: Sulh, hazine, gidişat
  • Barkan: Gezgin
  • Barlas: Kahraman, savaşçı
  • Bartu: Varlık, varılacak yer
  • Bayhan: Varlıklı
  • Berkin: Güçlü
  • Bertuğ: Engel tanımayan
  • Boğaç: Genç boğa, boğa gibi
  • Bora: Fırtına
  • Babür: Bir kaplan türü, Babür Devleti'nin ünlü kağanı
  • Bahadır: Kahraman
Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları
  • Dumrul: Okun sivri ucu, efkarlı
  • Ecevit: Çalışkan
  • Ediz: Değerli
  • Ergün: Yumuşak huylu
  • Erkut: Güçlü, kutsal
  • Erkin: Bağımsız
  • Ertan: Tan zamanı
  • Erendiz: Jüpiter
  • Eymen: Alçak gönüllü, yardımsever
  • Gencer: Yeni yetişen yiğit
  • Geray/Giray: Uygun, Kırım hanlarının unvanı
  • Gökalp: Kahraman
  • Gökay: Mavi gözlü
  • Gökhan: Gök gibi büyük, Mavi Han

Diğer erkek bebek isimleri için aşağıdaki görsele tıklayınız

Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları
  • Kutadgu: Kutlu, yararlı
  • Kutan: Dua
  • Kutay: Ateş, Şamanların ateş tanrısı ipek
  • Kuyaş: Güneş ışığı
  • Toygar: Tarla kuşu
  • Ulaş: Ululuk
  • Uraz: Baht
  • Yabgu: Kağan
  • Yalım: Ateş
  • Yazgan: Yazıcı, Tanrı'nın adlarından
  • Yula: Rüya ruhu
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