Eski Türk İsimleri - Eski Türkçe Kadın ve Erkek İsimleri İle Öz Türkçe Kişi Adlarının Anlamları

Giriş Tarihi: 01.08.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:29

Eski Türk isimleri, tarihi diziler ve filmlerle daha da çok kullanılmaya başlandı. Eski Türk toplumlarında kullanılan isimlerle şu anki isimler arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Eski Türk devletleri birçok toplumla da kültürel etkileşim halinde olduğu için birçok farklı ismi ortaya çıkardı. Eskiden bir bebeğe isim verilirken Türk örf, adet ve gelenekleri ön planda olmaktaydı. Bu durum birçok kültüre göre değişkenlik göstermekteydi. Öz Türkçe kişi adlarının anlamları, sürekli toplumsal bir anlam ifade etmekteydi. Bu nedenle de birçok isim ortaya çıkmaktaydı. Buna göre eski Türkçe kadın ve Erkek isimleri nelerdir? Sorusunun cevabı…