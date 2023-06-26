Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:48

Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

Müslüman alemi için büyük önem arz eden yılın ikinci veson bayramının gelişi ile birlikte 81 ilin bayram namaz vakitleri sorgulanıyor. Eskişehir bayram namazı saati belli oldu. Yılın ikinci bayramında 28 Haziran Çarşamba eller semaya kaldırılacak, cemaatle iki rekatlık bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatlerini yayımladı. Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak belli oldu. Allah'ın rahmeti, bereketini ve rızası bütün gün Müslümanların üzerinde olacak. Peki, Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…

Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

Heyecanla beklenilen Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Kurban Bayramı saatlerini il il yayınladı. İslam coğrafyası için büyük önem ifade eden bugünde ibadetler sabahın ilk saatleri itibariyle başlayacak. Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati belli oldu. Peki, Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Eskişehir bayram namazı hakkında merak edilenler…

Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

ESKİŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Eskişehir'de saat 06:07'de kılınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

SON DAKİKA