Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:36
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
13:48
Müslüman alemi için büyük önem arz eden yılın ikinci veson bayramının gelişi ile birlikte 81 ilin bayram namaz vakitleri sorgulanıyor. Eskişehir bayram namazı saati belli oldu. Yılın ikinci bayramında 28 Haziran Çarşamba eller semaya kaldırılacak, cemaatle iki rekatlık bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatlerini yayımladı. Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak belli oldu. Allah'ın rahmeti, bereketini ve rızası bütün gün Müslümanların üzerinde olacak. Peki, Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…