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Haberler Fotohaber Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 00:58 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:02

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin kuruluşu, Eskişehir'de üniversite yaşamını başlatan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinin kuruluş tarihi olan 1970 yılına dayanır. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Kurumda; 2022-2023 Öğretim Yılı itibarıyla, 13 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü'de, 933'ü Doktora, 2913'ü Yüksek lisans, 23298'si Lisans ve 2956'sı Önlisans olmak üzere toplam 30100 öğrenci öğrenim görmektedir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları listesi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 260+7
250+7
240+6
230+6		 267
257
246
236		 9.880
8.138
7.370
7.089		 513,11776
460,86751
515,73517
499,56797
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
90+3
90+3		 93
103
93
93		 27.379
24.334
23.300
20.982		 485,75607
426,37091
488,69864
466,24353
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 33.033
42.225
46.700
49.091		 478,34338
401,53869
459,11547
421,05910
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 35.682
44.181

 475,01351
399,21877
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 53.349
57.996
55.100
51.882		 453,68601
383,21737
449,34327
417,06971
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
80+2		 103
103
103
82		 68.909
77.288
76.100
75.523		 436,37177
363,48076
425,24833
386,73014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 73.651
68.168
63.200
73.803		 431,28687
372,47078
440,04835
388,80283
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 95.883
105.375
93.800
83.954		 409,35253
338,73006
406,01265
377,02645
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
120+3		 134
134
134
123		 117.508
117.458
117.000
122.854		 390,20254
329,25961
382,62085
340,43910
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 120.045
153.297
171.000
194.359		 388,08556
305,75134
342,05939
297,49525
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 128.525
117.165
97.900
73.186		 381,39732
329,47424
401,72383
389,52045
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 168.945
199.914
188.000
197.570		 354,08340
282,27130
331,82838
296,06129
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
1+0
1+0		 1

1
1		 170.079
Dolmadı
193.000
88.818		 353,45305
Dolmadı
328,49734
371,78030
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 190.220
186.100
198.000
234.381		 342,21252
288,52515
325,72034
281,13297
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 192.953
191.315
193.000
204.873		 340,80172
286,07629
328,55950
292,80867
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 199.600
235.124
239.000
249.854		 337,48336
268,03684
306,42347
275,67374
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 210.776


 332,15521
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1

 31
31

 224.457
266.433

 325,94323
257,57364
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 234.499
234.526
196.000
176.390		 321,66525
268,28358
327,02873
306,23432
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 254.777
306.929
311.000
329.356		 313,52252
245,97931
279,47854
253,21076
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 279.854
336.079
360.000
393.970		 304,57990
238,69182
265,15596
239,51891
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 292.422
318.678
329.000
334.603		 300,36892
242,92359
273,77233
251,97258
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
30+1
30+1		 28
20
10
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 20+1


 21


 300.755


 297,69362
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 341.352
380.338
368.000
373.744		 285,86132
224,87667
263,30446
243,49791
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 355.905
365.485
354.000
358.896		 282,00682
231,40803
266,87502
246,57030
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
36
47
47		 383.809
Dolmadı
391.000
391.689		 275,22199
Dolmadı
257,62303
239,96127
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
11
41
41		 457.528
Dolmadı
438.000
425.625		 260,24587
Dolmadı
247,41715
233,73527
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
7
31
31		 471.391
Dolmadı
426.000
437.322		 257,81058
Dolmadı
249,69687
231,54974
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 80+2
60+2

 82
62

 19.178
24.254

 428,33915
371,69973
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1


 41


 63.701


 396,58976
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 91.106
85.761
80.400
90.235		 382,86815
327,13125
373,68981
353,14355
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 102.231
85.557
58.100
64.948		 377,84612
327,25427
385,66261
367,90354
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 231.410
234.385
176.000
150.167		 334,44741
276,86149
333,18582
326,31004
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 241.743
250.533
204.000
188.696		 331,92227
273,23093
323,95230
313,17962
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 329.708
348.739
300.000
313.841		 313,34843
254,98545
297,88540
282,44375
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 333.205
384.593
377.000
392.267		 312,70192
249,46784
281,81900
268,61297
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 356.643
380.895
317.000
280.195		 308,56934
250,02933
294,10045
289,42945
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 386.126
393.921
326.000
294.194		 303,68420
248,09300
292,10315
286,43011
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 396.675
426.883
285.000
278.058		 302,02179
243,49542
301,63326
289,87805
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 404.891
447.286
410.000
403.716		 300,76846
240,80945
275,68835
266,81977
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 458.266
515.697
471.000
490.512		 292,98987
232,15130
265,75476
254,72871
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 505.471
548.162
447.000
430.854		 286,81871
227,06054
269,53129
262,79674
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 524.722
552.154
547.000
552.470		 284,45595
226,26089
254,68987
247,20067
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 534.479
587.540
517.000
530.645		 283,25765
199,39256
258,83738
249,76560
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
65+2		 41
13
41
67		 627.804
Dolmadı
617.000
720.736		 272,81851
Dolmadı
245,84124
229,91644
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.186
10.817
9.070
9.912		 438,24168
407,41844
428,56412
421,25114
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 33.800
32.168
28.600
27.366		 372,37496
335,36979
354,71655
354,07045
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 11.512
7.801
9.780
10.599		 416,49487
380,69859
405,72790
408,03152
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.004
16.281
15.300
15.496		 407,28762
362,31091
394,20354
399,03353
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 25.383
27.788
24.200
26.442		 397,01405
347,29363
381,53082
385,30798
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 62.021
53.312
44.100
62.353		 370,48797
327,08543
362,80811
359,69651
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 73.467
89.389
94.000
102.057		 364,75409
309,13931
335,91508
342,20804
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 118.134
130.872
95.600
86.179		 347,58291
294,51765
335,23549
348,50131
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 125+4
125+4
140+4
140+4		 129
129
144
144		 151.310
122.156
74.300
72.877		 337,86689
297,25515
344,76993
354,36396
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 155.598
216.830
142.000
140.215		 336,72150
272,94368
319,00500
329,64632
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
140+4
140+4		 111
111
144
144		 351.838
368.601
158.000
150.857		 300,30104
247,23026
314,32129
326,60533
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 446.787
528.630

 287,80816
224,90643
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0

 12
12

 634.150
548.709

 267,24874
219,24367
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 331,37326
274,46091		 516.241
540.705
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 324,74955
274,04796		 567.018
544.308
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 324,22336
267,47355		 571.252
604.427
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 320,90169
274,21950		 598.613
542.776
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 319,83157
266,75899		 607.803
611.329
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 317,86996
262,05533		 624.806
658.434
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 305,41167
255,53733		 743.476
729.299
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu		 Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,93451
250,53766		 990.382
787.426
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 281,00178
230,82266		 1.028.797
1.020.825
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 278,87647
223,63070		 1.057.263
1.114.480
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 273,22483
221,81415		 1.136.111
1.139.031
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 271,48929
223,14410		 1.161.286
1.121.071
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu		 Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 269,41627
220,00589		 1.191.972
1.163.313
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 262,90989
216,51212		 1.292.074
1.209.826
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ortopedik Protez ve Ortez
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
2+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
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