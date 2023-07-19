Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Kurumda; 2022-2023 Öğretim Yılı itibarıyla, 13 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü'de, 933'ü Doktora, 2913'ü Yüksek lisans, 23298'si Lisans ve 2956'sı Önlisans olmak üzere toplam 30100 öğrenci öğrenim görmektedir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları listesi.