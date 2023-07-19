Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin kuruluşu, Eskişehir'de üniversite yaşamını başlatan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinin kuruluş tarihi olan 1970 yılına dayanır. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|260+7
250+7
240+6
230+6
|267
257
246
236
|9.880
8.138
7.370
7.089
|513,11776
460,86751
515,73517
499,56797
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
90+3
90+3
|93
103
93
93
|27.379
24.334
23.300
20.982
|485,75607
426,37091
488,69864
466,24353
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|33.033
42.225
46.700
49.091
|478,34338
401,53869
459,11547
421,05910
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|35.682
44.181
—
—
|475,01351
399,21877
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|53.349
57.996
55.100
51.882
|453,68601
383,21737
449,34327
417,06971
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
80+2
|103
103
103
82
|68.909
77.288
76.100
75.523
|436,37177
363,48076
425,24833
386,73014
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|73.651
68.168
63.200
73.803
|431,28687
372,47078
440,04835
388,80283
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|95.883
105.375
93.800
83.954
|409,35253
338,73006
406,01265
377,02645
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
120+3
|134
134
134
123
|117.508
117.458
117.000
122.854
|390,20254
329,25961
382,62085
340,43910
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|120.045
153.297
171.000
194.359
|388,08556
305,75134
342,05939
297,49525
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|128.525
117.165
97.900
73.186
|381,39732
329,47424
401,72383
389,52045
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|168.945
199.914
188.000
197.570
|354,08340
282,27130
331,82838
296,06129
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|170.079
Dolmadı
193.000
88.818
|353,45305
Dolmadı
328,49734
371,78030
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|190.220
186.100
198.000
234.381
|342,21252
288,52515
325,72034
281,13297
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|192.953
191.315
193.000
204.873
|340,80172
286,07629
328,55950
292,80867
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|199.600
235.124
239.000
249.854
|337,48336
268,03684
306,42347
275,67374
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|210.776
—
—
—
|332,15521
—
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|224.457
266.433
—
—
|325,94323
257,57364
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|234.499
234.526
196.000
176.390
|321,66525
268,28358
327,02873
306,23432
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|254.777
306.929
311.000
329.356
|313,52252
245,97931
279,47854
253,21076
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|279.854
336.079
360.000
393.970
|304,57990
238,69182
265,15596
239,51891
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|292.422
318.678
329.000
334.603
|300,36892
242,92359
273,77233
251,97258
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
30+1
30+1
|28
20
10
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|21
—
—
—
|300.755
—
—
—
|297,69362
—
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|341.352
380.338
368.000
373.744
|285,86132
224,87667
263,30446
243,49791
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|355.905
365.485
354.000
358.896
|282,00682
231,40803
266,87502
246,57030
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
36
47
47
|383.809
Dolmadı
391.000
391.689
|275,22199
Dolmadı
257,62303
239,96127
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
11
41
41
|457.528
Dolmadı
438.000
425.625
|260,24587
Dolmadı
247,41715
233,73527
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
7
31
31
|471.391
Dolmadı
426.000
437.322
|257,81058
Dolmadı
249,69687
231,54974
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
60+2
—
—
|82
62
—
—
|19.178
24.254
—
—
|428,33915
371,69973
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|63.701
—
—
—
|396,58976
—
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|91.106
85.761
80.400
90.235
|382,86815
327,13125
373,68981
353,14355
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|102.231
85.557
58.100
64.948
|377,84612
327,25427
385,66261
367,90354
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|231.410
234.385
176.000
150.167
|334,44741
276,86149
333,18582
326,31004
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|241.743
250.533
204.000
188.696
|331,92227
273,23093
323,95230
313,17962
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|329.708
348.739
300.000
313.841
|313,34843
254,98545
297,88540
282,44375
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|333.205
384.593
377.000
392.267
|312,70192
249,46784
281,81900
268,61297
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|356.643
380.895
317.000
280.195
|308,56934
250,02933
294,10045
289,42945
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|386.126
393.921
326.000
294.194
|303,68420
248,09300
292,10315
286,43011
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|396.675
426.883
285.000
278.058
|302,02179
243,49542
301,63326
289,87805
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|404.891
447.286
410.000
403.716
|300,76846
240,80945
275,68835
266,81977
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|458.266
515.697
471.000
490.512
|292,98987
232,15130
265,75476
254,72871
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|505.471
548.162
447.000
430.854
|286,81871
227,06054
269,53129
262,79674
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|524.722
552.154
547.000
552.470
|284,45595
226,26089
254,68987
247,20067
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|534.479
587.540
517.000
530.645
|283,25765
199,39256
258,83738
249,76560
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
65+2
|41
13
41
67
|627.804
Dolmadı
617.000
720.736
|272,81851
Dolmadı
245,84124
229,91644
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.186
10.817
9.070
9.912
|438,24168
407,41844
428,56412
421,25114
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|33.800
32.168
28.600
27.366
|372,37496
335,36979
354,71655
354,07045
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|11.512
7.801
9.780
10.599
|416,49487
380,69859
405,72790
408,03152
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.004
16.281
15.300
15.496
|407,28762
362,31091
394,20354
399,03353
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|25.383
27.788
24.200
26.442
|397,01405
347,29363
381,53082
385,30798
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|62.021
53.312
44.100
62.353
|370,48797
327,08543
362,80811
359,69651
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|73.467
89.389
94.000
102.057
|364,75409
309,13931
335,91508
342,20804
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|118.134
130.872
95.600
86.179
|347,58291
294,51765
335,23549
348,50131
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
125+4
140+4
140+4
|129
129
144
144
|151.310
122.156
74.300
72.877
|337,86689
297,25515
344,76993
354,36396
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|155.598
216.830
142.000
140.215
|336,72150
272,94368
319,00500
329,64632
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
140+4
140+4
|111
111
144
144
|351.838
368.601
158.000
150.857
|300,30104
247,23026
314,32129
326,60533
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|446.787
528.630
—
—
|287,80816
224,90643
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
—
—
|12
12
—
—
|634.150
548.709
—
—
|267,24874
219,24367
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|331,37326
274,46091
|516.241
540.705
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|324,74955
274,04796
|567.018
544.308
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|324,22336
267,47355
|571.252
604.427
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|320,90169
274,21950
|598.613
542.776
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|319,83157
266,75899
|607.803
611.329
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|317,86996
262,05533
|624.806
658.434
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|305,41167
255,53733
|743.476
729.299
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Çevre Koruma ve Kontrol
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|283,93451
250,53766
|990.382
787.426
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|281,00178
230,82266
|1.028.797
1.020.825
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|278,87647
223,63070
|1.057.263
1.114.480
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|273,22483
221,81415
|1.136.111
1.139.031
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|271,48929
223,14410
|1.161.286
1.121.071
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|269,41627
220,00589
|1.191.972
1.163.313
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|262,90989
216,51212
|1.292.074
1.209.826
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ortopedik Protez ve Ortez
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
2+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı