Eskişehir Tramvay Durakları Haritası - Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Eskişehir Tramvay Durak İsimleri

Eskişehir genelinde şehir içi ulaşımında en çok tercih edilen ulaşım şekillerinden birisi de tramvaydır. Son derece konforlu bir şehir içi ulaşım imkanı sunan tramvay hattı belirli güzergahlar üzerinden hizmet veriyor. Son derece yüksek standartlarda bir ulaşım imkanı sunulması birçok kişinin de tramvay hatlarından yararlanmasını sağlar. Yaklaşık olarak 109 tane tramvay durağı vardır. Bunun yanında 13 tane de tramvay hattı bulunur. Kuzey'de Kumlubel durağından başlar ve Güney'de merkez olan 75. Yıl durağına kadar ulaşım imkanı sağlar. En batı durak olan Batıkent ile en doğudaki 75. Yıl durağı arasındaki alanda hizmet verir.

En uzun hat olan ÖGÜ- 75. Yıl durağı Osmangazi Üniversitesi durağından başlayan bir hattır. Bu yaklaşık olarak 16 km'lik bir alanı kapsıyor ve yalnızca bu hat üzerinde 24 tane durak bulunuyor. En kısa hat olan Çarşı- Opera ve Kumlubel hattında ise 5 tane durak vardır. Bu hat aynı zamanda 3 km'lik alanı kapsayan bir hattır. Merkez Çarşı durağından başlar ve Kumlubel Merkez durağında sona erer.