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Haberler Fotohaber Eskişehir Tramvay Durakları Haritası - Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:47

Eskişehir Tramvay Durakları Haritası - Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Eskişehir tramvay durakları haritası incelendiğinde birçok farklı durak ismi ve saati rahatlıkla görülebilir. Çok fazla kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Eskişehir tramvay durakları oldukça hızlı bir ulaşım imkanı sunar. Bunun yanında Eskişehir tramvay hattı uygun bir fiyat ile bir yerden bir yere gidebilme imkanı verir. Tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda Eskişehir tramvay hattı güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri konusunda en detaylı bilgileri yazımızdan okuyabilirsiniz.

Eskişehir Tramvay Durakları Haritası - Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Eskişehir tramvay durakları haritası kişilerin şehir içinde gitmek istedikleri yeri bulabilmeleri açısından önemlidir. Oldukça fazla olan Eskişehir tramvay durakları isimleri konusunda kişiler ciddi bir araştırma içerisindedir. Aynı zamanda Eskişehir tramvay durakları arası kaç dakika sorusu da merak edilenler içerisinde yer alır. Eskişehir tramvay hattı güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri konusunda tüm detayları sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Eskişehir Tramvay Durakları Haritası - Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Eskişehir Tramvay Durak İsimleri

Eskişehir genelinde şehir içi ulaşımında en çok tercih edilen ulaşım şekillerinden birisi de tramvaydır. Son derece konforlu bir şehir içi ulaşım imkanı sunan tramvay hattı belirli güzergahlar üzerinden hizmet veriyor. Son derece yüksek standartlarda bir ulaşım imkanı sunulması birçok kişinin de tramvay hatlarından yararlanmasını sağlar. Yaklaşık olarak 109 tane tramvay durağı vardır. Bunun yanında 13 tane de tramvay hattı bulunur. Kuzey'de Kumlubel durağından başlar ve Güney'de merkez olan 75. Yıl durağına kadar ulaşım imkanı sağlar. En batı durak olan Batıkent ile en doğudaki 75. Yıl durağı arasındaki alanda hizmet verir.

En uzun hat olan ÖGÜ- 75. Yıl durağı Osmangazi Üniversitesi durağından başlayan bir hattır. Bu yaklaşık olarak 16 km'lik bir alanı kapsıyor ve yalnızca bu hat üzerinde 24 tane durak bulunuyor. En kısa hat olan Çarşı- Opera ve Kumlubel hattında ise 5 tane durak vardır. Bu hat aynı zamanda 3 km'lik alanı kapsayan bir hattır. Merkez Çarşı durağından başlar ve Kumlubel Merkez durağında sona erer.

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Eskişehir Tramvay Durakları Haritası - Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Eskişehir Tramvay Durakları Mesafesi Kaç Dakika?

Duraklar arasındaki mesafeler ise değişiyor. Birden fazla tramvay hattı bulunması durakların arasındaki mesafenin bilinmesini zorlaştıran durumlardandır. Ancak en kısa şekilde ulaşım şansı sunuyor olması Eskişehir tramvay hattının tercih edilmesini sağlamaktadır. Şehir içinde konforlu ve hızlı ulaşımda tramvay hatları çok tercih edilir.

Eskişehir Tramvay Durakları Haritası - Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Eskişehir Tramvay Hattı Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Eskişehir tramvay hattı güzergahı farklı şekillerde düzenlenir. Çünkü 13 ayrı hat vardır ve her hatta farklı duraklar yer alır. Bu hatlarda yüzlerce kişi günlük olarak seyahat etme imkanı bulabilir. Tramvay seferleri ise sabahları 05:57'de başlar ve 23:45'de sona erer. Tramvayın gelme sıklığı ise 8 dakika ile 11 dakika arasında farklılık gösterir.

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