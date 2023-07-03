Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan evli ve çalışmayan kadınlar için emeklilik projesini açıklarken, konu hakkında araştırmalar devam ediyor. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleşmesi beklenen prim desteği hakkında "Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, nasıl oluyor?" sorularına yanıt aranıyor. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama beklenirken, yeni kabineyle toplumun temelini oluşturan aile yapısı korunmaya devam edecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır, nereden? İşte konu hakkında detaylar