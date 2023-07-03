Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''