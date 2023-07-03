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Haberler Fotohaber Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:48

Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan evli ve çalışmayan kadınlar için emeklilik projesini açıklarken, konu hakkında araştırmalar devam ediyor. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleşmesi beklenen prim desteği hakkında "Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, nasıl oluyor?" sorularına yanıt aranıyor. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama beklenirken, yeni kabineyle toplumun temelini oluşturan aile yapısı korunmaya devam edecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır, nereden? İşte konu hakkında detaylar

Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı üzerinde çalışmalar başladı. Var olan bilgiler doğrultusunda ev hanımlarının emeklilik primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak ve çalışmayan kadınların emekli olma ihtimali oluşacak. Bu noktada Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvuru nasıl yapılır gibi sorular yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş, proje hakkında detaylı açıklamalar için bekleyiş içinde. İşte konu hakkında detaylar

Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları yeni Kabine öncesinde aktarmıştı.

Yapılan açıklamaya göre proje şöyle şekil alacak:

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek."

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Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

AİLE KURUMU İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA!

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''

Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, nasıl oluyor? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

''Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan ki zaten çok düşük primleri, kadınlarımızın sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik edeceğiz hem de kolaylaştırmış olacağız.''

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