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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 07:19

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ocak ayının gelmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteği yeni yılda 7 bin 609 TL olmuştu. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemler için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; 16 Ocak evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları için ocak ayı ödeme tarihleri sorgulanıyor. Her ay belirli tarihlerde hak sahibi kişilerin hesabına yatırılan evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, ocak ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, sorgulama ekranı….

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan evde bakım maaşı zam sonrası Ocak ve Haziran dönemi için yeni evde 7 bin 609 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Göktaş zamlı evde bakım aylıklarının ne zaman yatırılacağını da duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." cümlelerine yer verildi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER OCAK 2024
Ocak ayı evde bakım aylığı (maaşı) yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri Ocak 2024 itibarıyla bazı illerde yatırılmaya başlandı. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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