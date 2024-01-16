Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
07:19
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ocak ayının gelmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteği yeni yılda 7 bin 609 TL olmuştu. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemler için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; 16 Ocak evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…