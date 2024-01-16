EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 OCAK 2024 | 7 bin 609 💸 TL yatırılacak! Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan evde bakım maaşı zam sonrası Ocak ve Haziran dönemi için yeni evde 7 bin 609 TL oldu.