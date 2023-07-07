Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. 2023 Temmuz zammı son dakika belli olurken emekli ve memur maaşı zam oranı kesinleşti. 6 aylık enflasyon farkı 17,55 olurken memurlar buna ek olarak 8 bin 077 lira seyyanen zam alacak. Bu kapsamda ise gözler sosyal ödemelere yapılacak artış oranlarına çevrildi. Memur maaş zammı kesinleşirken ''Evde bakım maaşı 2023 temmuz zammı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Söz konusu destekten yararlananlar hem yeni ücretleri hem de zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, 2023 Temmuz ayı evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama…