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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 08:04

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu. Bilindiği üzere sosyal ödemelerin artış oranları memurlara yapılan zam ile belirleniyor. Bu noktada ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım parası ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi bu ödemeden yararlananlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Evde bakım aylığı ödeme sorgulama işlemleri SMS ve e-devlet ile yapılabiliyor. Peki, yeni zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. 2023 Temmuz zammı son dakika belli olurken emekli ve memur maaşı zam oranı kesinleşti. 6 aylık enflasyon farkı 17,55 olurken memurlar buna ek olarak 8 bin 077 lira seyyanen zam alacak. Bu kapsamda ise gözler sosyal ödemelere yapılacak artış oranlarına çevrildi. Memur maaş zammı kesinleşirken ''Evde bakım maaşı 2023 temmuz zammı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Söz konusu destekten yararlananlar hem yeni ücretleri hem de zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, 2023 Temmuz ayı evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama…

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranı 17.55 olarak hesaplandı.

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken, Tüm memurlara yüzde 17,55 enflasyon farkı ve bunun üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilecek. Memur emeklisi aylıkları ise yüzde 17,55 oranında yükselecek.

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Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili kanun teklifi için görüşmeler, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Teklifin kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanması ardından memur zamları yasal olarak kesinleşecek ve hesaplara geçecek.

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI DA ARTIYOR!

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte hasta, yaşlı, engelli, yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödeme kalemleri de yükseliyor.

Buna göre evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak.

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika: Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Hazal Ateş'in haberine göre, bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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