Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu. Bilindiği üzere sosyal ödemelerin artış oranları memurlara yapılan zam ile belirleniyor. Bu noktada ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım parası ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi bu ödemeden yararlananlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Evde bakım aylığı ödeme sorgulama işlemleri SMS ve e-devlet ile yapılabiliyor. Peki, yeni zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…