Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?

Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:22

Asgari ücret zammı son dakika belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 34'lük zam oranı asgari ücreti net 11 bin 402 seviyesine çekti. Asgarinin etkilediği kalemler araştırılırken evde bakım maaşı 2023 zammı da gündemdeki yerini aldı. Hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bakım parası Temmuzda ne kadar olacak merak ediliyor. Şimdi hak sahipleri evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım maaşı zam oranı…