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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:22

Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?

Asgari ücret zammı son dakika belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 34'lük zam oranı asgari ücreti net 11 bin 402 seviyesine çekti. Asgarinin etkilediği kalemler araştırılırken evde bakım maaşı 2023 zammı da gündemdeki yerini aldı. Hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bakım parası Temmuzda ne kadar olacak merak ediliyor. Şimdi hak sahipleri evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım maaşı zam oranı…

Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL soruları hız kazandı. Devlet desteği her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. Her ayın 15'inde yatmaya başlayan bakım aylığı asgari ücret zammı ile birlikte araştırılmaya başladı. Evde bakım maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakanlık tarafından il il ödenen yardım parası gündemdeki yerini aldı. Peki, evde bakım maaşı 2023 Temmuzda ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 34'ün üzerinde artış yapıldığını duyurdu.

Buna göre, Temmuz-Aralık dönemi için ödenecek yeni asgari ücret, brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ara zam oranının belirlenmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı başta olmak üzere birçok ödeme ve ücret kaleminde hesaplar değişti.

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Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?

Faruk Erdem'in haberine göre, işçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği de yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edilecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de değiştirecek.

Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

Evde bakım maaşı 2023 zammı! Yeni asgari ücret sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 ZAMMI

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

SON DAKİKA