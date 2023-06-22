EVDE BAKIM MAAŞI 2023 ZAMMI SON DURUM || Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu vatandaşların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni net ve brüt asgari ücreti açıklamasının ardından evde bakım maaşı temmuz zammı gündeme oturdu. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte pek çok kaleme de zam gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen engelli maaşı Ağustos'tan itibaren hesaplara zamlı olarak yatacak. Peki, evde bakım maaşı temmuzda ne kadar olacak? İşte, yanıtı…