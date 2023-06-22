Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
13:44
EVDE BAKIM MAAŞI 2023 ZAMMI SON DURUM || Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücret ara zammı sonrası pek çok kaleme zam gelirken bakıma ihtiyaç duyan engelli birey ve bakıcıya verilen evde bakım maaşı da bu zam artışından etkilendi. Bu noktada vatandaşlar evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu merak ediyor. Net 11 bin 402 TL seviyesine çıkarılan asgari ücret 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatacakken evde bakım maaşı temmuz zammı son durum araştırılıyor. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılaması için verilen ödeme ağustos ayı itibariyle zamlı olarak hesaplara yatacak. İşte, evde bakım maaşı zam oranı…