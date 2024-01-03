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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:42

Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret rakamı belli oldu. Sırada emekli ve memur zammı var. TUİK tarafından açıklanan son enflasyon oranı sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yılın ikinci yarısına ait 6 aylık fark ile birçok kalemin maaş skalası değişecek. Bunlardan birisi de evde bakım maaşı. Peki, 2024 Ocak zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım desteği ne kadar olacak sorusu son 6 aya ait enflasyon farkının açıklanması ile belli oldu. Ocak zammı ile bugün pek çok kalemin maaş skalası yeniden hesaplanacak. Bakıma muhtaç kişiler ve vasileri güncel rakamları öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı...

Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Evde bakım maaşlarının 15 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2024 OCAK ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak evde bakım maaşı 5 bin 98 TL olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı 7 bin 609 TL oldu.

Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE ENGELLİ BAKIM ÜCRETİ SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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