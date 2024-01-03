Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:42
Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücret rakamı belli oldu. Sırada emekli ve memur zammı var. TUİK tarafından açıklanan son enflasyon oranı sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yılın ikinci yarısına ait 6 aylık fark ile birçok kalemin maaş skalası değişecek. Bunlardan birisi de evde bakım maaşı. Peki, 2024 Ocak zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…