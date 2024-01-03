Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı son dakika: Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım desteği ne kadar olacak sorusu son 6 aya ait enflasyon farkının açıklanması ile belli oldu. Ocak zammı ile bugün pek çok kalemin maaş skalası yeniden hesaplanacak. Bakıma muhtaç kişiler ve vasileri güncel rakamları öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı...