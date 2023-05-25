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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:27

Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşı ücretine temmuz ayı itibariyle %40 zam geliyor! Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşı, evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanlar sigorta kapsamına alınacak. Peki, evde bakım maaşı zamlı ödemeler ne zaman verilmeye başlanacak, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacağı haberinin ardından vatandaşlar, "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorguluyor. Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması da sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı zamlı ödemeleri ne zaman alınmaya başlanacak, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, merak edilenler…

Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

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Hükümet, toplumun tüm kesimlerine yönelik koruma alanlarını güçlendirirken, evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuz'da yüzde 40'lık bir artış durumunda evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

KAPSAM GENİŞLİYOR
Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak. Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak. Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor.

Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

HANE GELİRİNE BAKILIYOR
Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor.

Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

BİLDİRİMDE BULUNMAK ŞART
Engelli veya yasal temsilci, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. Bakıma ihtiyacı olanın ikametgâh adresinin değişmesi durumunda yeni adresin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde bildirim zorunluluğu bulunuyor. Bakılan kişinin vefatı durumunda da en geç 15 gün içinde il müdürlüğüne haber verilmemesi durumunda hukuki işlem yapılıyor.

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