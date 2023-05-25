Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacağı haberinin ardından vatandaşlar, "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorguluyor. Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması da sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı zamlı ödemeleri ne zaman alınmaya başlanacak, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, merak edilenler…