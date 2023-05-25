Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:27
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
11:27
Evde bakım maaşı alanlara müjde: Hem maaş artacak hem sigorta yapılacak! Yeni düzenleme ile zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşı ücretine temmuz ayı itibariyle %40 zam geliyor! Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşı, evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanlar sigorta kapsamına alınacak. Peki, evde bakım maaşı zamlı ödemeler ne zaman verilmeye başlanacak, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...