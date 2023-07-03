Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:52

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emekli ve memur maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek Temmuz zammı ile artacak. Birçok kalemde etkili olan memur zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak Haziran verisine çevrilmiş durumda. Bu kalemlerden biri de evde bakım yardımı olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı zammı var mı, ne kadar oldu merak ediliyor. Hak sahipleri zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz 2023 için sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç kişiler ve ailelerine evde bakım yardımı sağlıyor. Söz konusu yardım tutarı emekli ve memur maaşı üzerinde etkili olacak Temmuz zammı ile yeniden hesaplanacak. Ne kadar zam yapılacağını merak eden hak sahipleri, yeni aya girilmesiyle beraber araştırmalara hız kazandırdı. Evde bakım maaşı ne kadar olacak, zam var mı soruları gündemden düşmüyor. Peki, evde bakım parası ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte detaylı bilgiler…

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı, ne zaman yatacak?

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı, ne zaman yatacak?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı, ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

SON DAKİKA