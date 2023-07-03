Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:52

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emekli ve memur maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek Temmuz zammı ile artacak. Birçok kalemde etkili olan memur zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak Haziran verisine çevrilmiş durumda. Bu kalemlerden biri de evde bakım yardımı olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı zammı var mı, ne kadar oldu merak ediliyor. Hak sahipleri zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi…