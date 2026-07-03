EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞ KATSAYISI SOSYAL YARDIMLARI NASIL ETKİLİYOR?

Türkiye'de uygulanan sosyal destek modellerinden biri olan evde bakım ödemeleri, doğrudan memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak güncelleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak, bu yardım modelinde net TÜFE oranı yerine memur toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı kombinasyonu esas alınıyor. Temmuz 2026 dönemi için memurlara yapılacak artış, evde bakım ödeneklerinin de yeni sınırını çizmiş olacak.