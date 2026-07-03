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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:35
EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonların gözü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yeni dönemde sosyal yardım ödemeleri de memur katsayısına göre yeniden şekilleniyor. Peki, güncel veriler doğrultusunda evde bakım parası ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü oranlar ve kuruşu kuruşuna yeni evde bakım maaşı hesaplama tabloları.