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Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:35

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonların gözü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yeni dönemde sosyal yardım ödemeleri de memur katsayısına göre yeniden şekilleniyor. Peki, güncel veriler doğrultusunda evde bakım parası ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü oranlar ve kuruşu kuruşuna yeni evde bakım maaşı hesaplama tabloları.

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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz zammı için geri sayım sürerken, engelli ve yaşlı yakınlarına bakan vatandaşlara ödenen evde bakım aylığı miktarında da bir artış yaşanacak. Memur maaş katsayısına endeksli olan bu ödenek, enflasyon farkı ile netleşecek. Bakanlık açıklaması öncesi tahmini rakamlar tablolarda değerlendiriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞ KATSAYISI SOSYAL YARDIMLARI NASIL ETKİLİYOR?

Türkiye'de uygulanan sosyal destek modellerinden biri olan evde bakım ödemeleri, doğrudan memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak güncelleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak, bu yardım modelinde net TÜFE oranı yerine memur toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı kombinasyonu esas alınıyor. Temmuz 2026 dönemi için memurlara yapılacak artış, evde bakım ödeneklerinin de yeni sınırını çizmiş olacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?

TEMMUZ ZAMMI NETLEŞİYOR

TÜİK tarafından bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanacak 6. enflasyon verisi ile emekli ve memur zammı ortaya çıkacak. Veri öncesi son tahminlere göre yüzde 13,93'lük zam öngörüsü gerçekleşirse evde bakım desteği şöyle etkilenecek.

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni evde bakım parası ne kadar, kaç TL olacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde takip edilen bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin ailelerine destek amacıyla ödenen 13 bin 878 liralık evde bakım yardımı, yüzde 13,93'lük zam öngörüsü gerçekleştiği takdirde evde bakım desteği 15 bin 811 lira 21 kuruşa çıkacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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