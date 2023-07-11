EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı 2023 yatan iller listesi 10 Temmuz 2023 ve ödeme tarihleri!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak bakıma ihtiyaç duyan kimselere ve bakmakla yükümlü vasilerine ödenen evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Temmuz memur zammı sonrası artış gösteren evde bakım parası hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Peki, evde bakım maaşı temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…