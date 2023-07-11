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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı 2023 yatan iller listesi 10 Temmuz 2023 ve ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 01:12 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 01:12

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı 2023 yatan iller listesi 10 Temmuz 2023 ve ödeme tarihleri!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak bakıma ihtiyaç duyan kimselere ve bakmakla yükümlü vasilerine ödenen evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Temmuz memur zammı sonrası artış gösteren evde bakım parası hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Peki, evde bakım maaşı temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz 2023 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz 2023 araştırılıyor. Emekli ve memur zam oranına göre yeniden belirlenen evden bakım maaşı hesaplandı. Hak sahipleri evde bakım maaşı temmuz ayında zamlı yatacak mı merak ediyor. Yılın ikinci yarısında ödenecek yeni zamlı evde bakım parası 2023 Temmuz ayında ne kadar oldu yanıt arıyor. E devlet ya da sms aracılığıyla öğrenilebilen evde bakım ödemeleri bakıma ihtiyaç duyan kişinin yaşadığı ikamette veriliyor. Peki, evde bakım maaşı temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi 10 Temmuz 2023…

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz 2023 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Hazal Ateş'in haberine göre, bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz 2023 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Buna göre evde bakım maaşlarının 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı evde bakım maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz 2023 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM ÜCRETİSORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz 2023 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI MEMUR ZAM ORANI İLE ARTIYOR!

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranı 17.55 olarak hesaplandı.

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken, Tüm memurlara yüzde 17,55 enflasyon farkı ve bunun üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilecek. Memur emeklisi aylıkları ise yüzde 17,55 oranında yükselecek.

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