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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:34

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. 2023 Temmuz zammı ile 5 bin 98 TL'ye yükseltilen evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı Temmuz ayı için araştırılmaya başlandı. 2023 Temmuz zammı ile 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere söz konusu devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Her ay belirli bir tarihten itibaren il il hesaplara geçen evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. İşte, Yeni zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi 12 Temmuz 2023.

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Temmuz ayı ödemelerinin de 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı evde bakım maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor.

Temmuz ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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