Evde bakım maaşı yatan iller listesi 12 Temmuz 2023: Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Yeni zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. 2023 Temmuz zammı ile 5 bin 98 TL'ye yükseltilen evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi...