EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
07:38
Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu 2024 Ocak zammı sonrası yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği memur zammı ile artış yaşadı. Memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 9 Ocak 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...