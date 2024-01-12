Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 07:38

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu 2024 Ocak zammı sonrası yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği memur zammı ile artış yaşadı. Memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 9 Ocak 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Ocak ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2024 Ocak zammı ile yüzde 49,25 oranında artış yaşayan devlet desteği 7 bin 609 TL'ye ulaştı. Bu noktada Ocak ayı ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Hak sahipleri ''Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, 9 Ocak 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntılı bilgiler.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 12 OCAK 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA