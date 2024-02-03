Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Şubat ayının gelişi ile birlikte evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Ocak zammı ile yılın ilk yarısında geçerli olan evde bakım maaşı 7 bin 609 TL oldu. Her ay yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım aylığı sorgulamaları sürüyor. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…