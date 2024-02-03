Giriş Tarihi: 03.02.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
06:49
Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları Şubat ayının gelişi ile birlikte araştırılmaya başladı. Ocak zammının ardından 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye çıkartılan evde bakım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sms ve e-Devlet sorgulama ekranı...