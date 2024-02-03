Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 06:49

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları Şubat ayının gelişi ile birlikte araştırılmaya başladı. Ocak zammının ardından 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye çıkartılan evde bakım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sms ve e-Devlet sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Şubat ayının gelişi ile birlikte evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Ocak zammı ile yılın ilk yarısında geçerli olan evde bakım maaşı 7 bin 609 TL oldu. Her ay yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım aylığı sorgulamaları sürüyor. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ŞUBAT 2024 | Yeni ve zamlı evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşadı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu üevde bakım parasına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseltildi.

SON DAKİKA