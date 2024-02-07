EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu memur zammı sonrası en merak edilen konulardan biri oldu. Bakıma muhtaç kişilerin evde bakım yardımları her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekte hak sahibi olanlar zamlı ödemelerin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. İşte detaylar