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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 14:51

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım maaşı" illere göre hesaplara yatırılıyor. Yeni yılın ilk yarısında memur maaş zammının yüzde 49.25 olarak hesaplanmasıyla ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidildi. Evde bakım aylığına da zam gelip gelmediğini merak eden hak sahipleri araştırmalarına başladı. Peki, Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu memur zammı sonrası en merak edilen konulardan biri oldu. Bakıma muhtaç kişilerin evde bakım yardımları her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekte hak sahibi olanlar zamlı ödemelerin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. İşte detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM PARASI ZAMLI NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7.608 TL olarak yatırılacak.

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek çok işlemin online olarak gerçekleştirilmesini sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

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