Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
14:51
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA 7 ŞUBAT 2024: Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım maaşı" illere göre hesaplara yatırılıyor. Yeni yılın ilk yarısında memur maaş zammının yüzde 49.25 olarak hesaplanmasıyla ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidildi. Evde bakım aylığına da zam gelip gelmediğini merak eden hak sahipleri araştırmalarına başladı. Peki, Zamlı evde bakım maaşı parası ne kadar, kaç TL, yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar