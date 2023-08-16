Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Ağustos ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Ağustos ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım parası 2023 Ağustos ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' üzerinden yapılabiliyor. Söz konusu devlet desteği Temmuz ayında yapılan memur zammı ile artış yaşamıştı. Hak sahipleri 5 bin 98 TL tutarındaki ödemeyi belirli bir tarihten sonra hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Ağustos ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.