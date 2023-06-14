Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Haziran 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı çerçevesinde 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz.

Bu çerçevede hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz ile engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."