Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Haziran 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Haziran ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası 2023 Haziran ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Hak sahipleri her ay olduğu gibi bu ay da 4 bin 337 TL tutarındaki ödemeyi belirli bir tarihten sonra hesaplarında görecek. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden yapılabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.