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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Haziran 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:02

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Haziran 2023 | Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? E devlet ile sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Haziran ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası 2023 Haziran ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Hak sahipleri her ay olduğu gibi bu ay da 4 bin 337 TL tutarındaki ödemeyi belirli bir tarihten sonra hesaplarında görecek. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden yapılabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? 2023 Haziran ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Haziran ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı sorgulama işlemleri hız kazandı. 4 bin 337 TL tutarındaki devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Haziran 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Haziran ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Haziran ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." dedi.

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Haziran ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı çerçevesinde 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz.

Bu çerçevede hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz ile engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Evde bakım maaşı yattı mı; 2023 Haziran ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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