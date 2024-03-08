Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Mart ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. 7 bin 609 TL tutarındaki devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılan evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 8 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.