Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:30
Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Mart ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası 2024 Mart ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. Hak sahipleri 7 bin 609 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görmeyi bekliyor. Peki, 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı?