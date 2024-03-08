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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:30

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Mart ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası 2024 Mart ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. Hak sahipleri 7 bin 609 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görmeyi bekliyor. Peki, 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Mart ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. 7 bin 609 TL tutarındaki devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılan evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 8 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Mart ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

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