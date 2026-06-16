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Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:57

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

Evleri istila eden karınca ordularına karşı doğal reçete ortaya çıktı, yöntemi duyanlar mutfağa koşuyor! Kimyasal ürünlere tek kuruş harcamadan, sadece evdeki malzemelerle karıncaların kökünü kazıyacak 8 yöntem ilan edildi. İşte kokusunu aldığı an karıncaların arkasına bakmadan kaçtığı o malzemeler ve evinizi koruyacak temizlik tüyoları...

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Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde mutfak tezgâhlarından duvar çatlaklarına kadar evlerin dört bir yanını saran karıncalar, ev hanımlarının ve düzen tutkunlarının korkulu rüyası haline geliyor. İnsan sağlığına doğrudan büyük bir tehdit oluşturmasalar da, buldukları küçücük bir kırıntının ardından yüzlercesinin uzun kuyruklar halinde eve üşüşmesi yaşam alanlarındaki konforu bir anda yok edebiliyor. Çoğu zaman çare olarak görülen kimyasal ilaçlar ise evdeki evcil hayvanlar ve çocukların sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Ancak doğanın bize sunduğu öyle güçlü çözümler var ki, karıncalara hiç zarar vermeden onları evinizden tamamen uzak tutmanın formülünü şifreliyor.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

KARINCALAR EVLERE NEDEN GİRİYOR?

Karıncalar harika bir koku alma yeteneğine sahiptir ve yiyecek bulmakta asla zorlanmazlar. Açıkta bırakılan şekerli gıdalar, reçel kavanozları, yere dökülen meyve suyu damlaları ve gözden kaçan ekmek kırıntıları karıncaları eve çeken ana unsurlardır. Sosyal böcekler oldukları için, tek bir karıncanın keşfettiği besin kaynağı çok kısa sürede tüm koloninin o noktaya akın etmesine neden olur.

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Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

EVDEKİ KARINCALARDAN KURTULMANIN 8 DOĞAL YOLU

Kimyasal ilaçlar yerine evinizde güvenle uygulayabileceğiniz, karıncaları evinizden uzaklaştıracak o etkili yöntemler:

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

1. TURUNÇGİL KABUKLARIYLA DOĞAL KORUMA

Karıncalar; portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgillerin kabuklarında bulunan keskin kokulardan nefret eder. Biriktirdiğiniz kabukları pencere kenarlarına ve kapı eşiklerine koyarak doğal bir koruma kalkanı oluşturabilirsiniz.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

2. KAHVE TELVESİYLE BARİYER OLUŞTURUN

Sabah içtiğiniz kahvenin telvesini sakın çöpe atmayın! Kullanılmış kahve telveleri, karıncaların geçmek istemediği çok güçlü birer doğal engeldir. Giriş noktalarına serperek geçişleri kapatabilirsiniz.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

3. NANE YAĞININ GÜCÜ

Nane, doğal bir böcek kovucudur. Bir pamuk üzerine 10 damla nane yağı damlatıp mutfak tezgahı, banyo veya çöp kutusu çevresine bırakabilirsiniz. Alternatif olarak bir sprey şişesinde suyla karıştırıp evin geneline de sıkabilirsiniz.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

4. ÇAY AĞACI YAĞIYLA TEMİZLİK

Çay ağacı yağı da karıncaların yön duygusunu altüst eden kokular arasındadır. Bir sprey şişesinde suyla karıştırarak karıncaların yoğun görüldüğü alanlara uygulayabilirsiniz.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

5. LAVANTA YAĞIYLA UZAKLAŞTIRIN

İnsanlar için ferahlatıcı olan lavanta kokusu, karıncalar için uzaklaştırıcı bir etkiye sahiptir. Giriş yollarına lavanta suyu püskürtmek etkili bir çözümdür.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

6. LİMON

Bu özel yağ, içerdiği PMD bileşeni sayesinde doğal bir haşere kovucudur. Uzmanlar, bu yağın karıncalar üzerinde yüksek düzeyde uzaklaştırıcı etkisi olduğunu belirtiyor.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

7. TARÇIN YAPRAĞI YAĞI

İçeriğindeki trans-sinnamaldehit bileşiği sayesinde tarçın yaprağı yağı, karıncaların o bölgeden hızla uzaklaşmasını sağlar.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

8. MUTFAKTAKİ PRATİK ÇÖZÜM: TOZ TARÇIN VE KARANFİL

Mutfakta hemen elinizin altında bulunan toz tarçın veya karanfil tanelerini saksı çevrelerine, küçük duvar boşluklarına ve kapı önlerine serperek karıncaların içeri sızmasını önleyebilirsiniz.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

SİRKE VE LİMON MUCİZESİ

Karıncaların arkalarında bıraktıkları kimyasal izleri (feromon) yok etmek ve geri gelmelerini önlemek için şu doğal karışımı hazırlayabilirsiniz:

Bir sprey şişesinin içine eşit miktarda su, beyaz sirke ve limon suyu ekleyip çalkalayın. Karıncaların geçiş güzergahlarına, tezgah arkalarına ve kapı eşiklerine bu karışımı bolca sıkın ve asla silmeyin. Kokuyu alan karıncalar o bölgeye bir daha yaklaşamayacaktır.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

KALICI ÇÖZÜM İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Doğal yöntemlerin kesin sonuç vermesi için ev içi hijyene ve fiziksel önlemlere dikkat etmek şarttır:

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

GİRİŞLERİ KAPATIN

Karıncaların eve girdiği duvar çatlaklarını, süpürgelik boşluklarını silikon veya tutkal yardımıyla tamamen kapatın.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

GEÇİŞ YOLLARINI SİLİN

Karıncaların yürüdüğü yolları sabunlu su ile silerek koku izlerini ortadan kaldırın.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

GIDALARI KARANTİNAYA ALIN

Özellikle şeker, reçel ve tatlı yiyecekleri hava geçirmez kaplarda veya buzdolabında muhafaza edin.

Evdeki karıncalardan kurtulmanın 8 doğal yolu açıklandı! İşte kokusunu alan karıncayı kaçıran o liste...

ÇÖPLERİ BEKLETMEYİN

Karıncaların en sık ziyaret ettiği yerlerden biri çöp poşetleridir. Evdeki çöpleri sık sık dışarı atın ve mutfak tezgahını her zaman kuru tutun.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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