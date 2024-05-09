Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics

EVERYWAY THAT I CAN ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇE)
I feel you're moving on a different cause
Farklı bir hedefe ilerlediğini hissediyorum
Makin' a way for a distant course
Başka bir yöne doğru gidiyorsun
You say you love me and you roll your eyes
Beni sevdiğini söylüyorsun ama gözlerin dönüyor
Turn to stare at the empty skies
Dönüp boş gökyüzüne bakıyorsun
I thought it was over and we passed all that
Bunun bittiğini ve bunları aştığımızı sanmıştım
All we've done is to pass back to frame number one
Tek yaptığımız şey en başa geri dönmek
C'mon now now
Hadi şimdi şimdi
I wanna show you all again what it would be like
Sana tekrar nasıl olabileceğini göstermek istiyorum
Just let go and let me love you
Sadece bırak ve izin ver seni seveyim