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Haberler Fotohaber Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics
Giriş Tarihi: 09.05.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 19:21

Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics

Everyway That I can şarkı sözleri gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin güçlü seslerinden olan Sertab Erener, yıllar önce ülkemizi Eurovision'da temsil ederek 'Everyway That I Can' şarkısı ile birincilik gururunu yaşatmıştı. Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision sahnesinde. Bu sene canlı şovu izleyen vatandaşlar Sertap Erener Eurovision şarkısı sözlerini araştırmak için arama motorlarına yöneldi. İşte Everyway That I can Türkçe çeviri ve lyrics haberimizde.

Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener bu gece 22 yılın ardından tekrar Eurovision 2024 sahnesinde. Şarkıcı Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı. İşte Sertap Erener eurovision şarkısı sözleri Türkçe ve Everyway That I can sözleri haberimizde.

Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics

SERTAP ERENER EUROVİSİON'DA YİNE "EVERYWAY THAT I CAN" SÖYLEYECEK!

'Everyway That I Can' şarkısı ile birincilik gururunu yaşatan Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da sahne alıyor.

Şarkıcı Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.

Everyway That I Can şarkısının söz ve müziğinde Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın, aranjesinde ise Ozan Çolakoğlu'nun imzası var.

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Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics

EVERYWAY THAT I CAN ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇE)
I feel you're moving on a different cause

Farklı bir hedefe ilerlediğini hissediyorum

Makin' a way for a distant course

Başka bir yöne doğru gidiyorsun

You say you love me and you roll your eyes

Beni sevdiğini söylüyorsun ama gözlerin dönüyor

Turn to stare at the empty skies

Dönüp boş gökyüzüne bakıyorsun

I thought it was over and we passed all that

Bunun bittiğini ve bunları aştığımızı sanmıştım

All we've done is to pass back to frame number one

Tek yaptığımız şey en başa geri dönmek

C'mon now now

Hadi şimdi şimdi

I wanna show you all again what it would be like

Sana tekrar nasıl olabileceğini göstermek istiyorum

Just let go and let me love you

Sadece bırak ve izin ver seni seveyim

Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics

Everyway that I can

Yapabileceğim her şekilde

I'll try to make you love me again

Tekrar beni sevmeni sağlamaya çalışacağım

Everyway that I can

Yapabileceğim her şekilde

I'll give you all my love and then

Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra

Everyway that I can

Yapabileceğim her şekilde

I'll cry; I'll die and make you mine again

Ağlayacağım; öleceğim, ve seni tekrar benim yapacağım

Hold me closer oh so good

Beni kendine yakın tut, oh çok güzel

You make me feel just like I should

Tam hissetmem gerektiği gibi hissetmemi sağlıyorsun

I know whatcha thinkin' uh-hu good

Ne düşündüğünü biliyorum a-ha güzel

Everyway That I can şarkı sözleri Türkçe || Sertap Erener Eurovision şarkısı sözleri ile Everyway That I can Türkçe çeviri lyrics

Now, the rest of the world is overruled

Şimdi, dünyanın geri kalanı geçersiz kılındı

Tell me whatcha see in other girls all around

Söyle bana etraftaki diğer kızlarda ne görüyorsun

Come on closer and tell me whatcha don't find here

Yakına gel ve burda neyi bulamadığını söyle

Come on now now

Hadi şimdi şimdi

I wanna give you everything you've been missin' out

Sana kaçırdığın her şeyi vermek istiyorum

Just let go and let me love you

Sadece bırak ve izin ver seni seveyim

Everyway that I can

Yapabileceğim her şekilde

I'll try to make you love me again

Tekrar beni sevmeni sağlamaya çalışacağım

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