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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:33

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, evlilik kredisinde son durum merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçin öncesinde açıkladığı ve TBMM'ye sunulan evlilik kredisi için ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Bu krediden faydalanmak isteyen genç çiftler gözlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı açıklamaya çevirdi. Peki, 150 bin TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi başvuru şartları ne? İşte, konuya dair açıklamalar…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili sorular gündemde. Yeni evlenecek olan milyonlarca çift, artan banka faizlerinden sonra ilaç gibi gelecek olan evlilik kredisinden son dakika haber bekliyor. Evlilik kredisinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, şartları da özellikle merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak duyurduğu "Aile ve Gençlik Fonu" kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Faizsiz Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, şartları ne?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, Meclise gönderilen evlilik kredisinin çalışmaları tamamlandı. Bakan Göktaş'ın söylediklerine göre ilk olarak deprem bölgesi faydalanacağı evlilik kredisinde belli başlı kriterler arasında yaş sınırı, sicil kaydı (belirli suçlara bulaşmamış olma) gibi şartlar yer alacak.

Bu açıklamaların yanı sıra "Aile ve Gençlik Bankası'nın" yeni yıldan önce hayata geçirileceği de duyuruldu.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.

Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

Teklif TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Henüz evlilik kredisi Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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