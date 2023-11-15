EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili sorular gündemde. Yeni evlenecek olan milyonlarca çift, artan banka faizlerinden sonra ilaç gibi gelecek olan evlilik kredisinden son dakika haber bekliyor. Evlilik kredisinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, şartları da özellikle merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak duyurduğu "Aile ve Gençlik Fonu" kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Faizsiz Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, şartları ne?