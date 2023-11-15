EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, evlilik kredisinde son durum merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçin öncesinde açıkladığı ve TBMM'ye sunulan evlilik kredisi için ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Bu krediden faydalanmak isteyen genç çiftler gözlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı açıklamaya çevirdi. Peki, 150 bin TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi başvuru şartları ne? İşte, konuya dair açıklamalar…