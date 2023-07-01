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Haberler Fotohaber 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, şartları neler, hangi banka veriyor? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi nasıl başvurulur, yaş sınır kaç?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:22

150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, şartları neler, hangi banka veriyor? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi nasıl başvurulur, yaş sınır kaç?

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri son dakika açıklaması hükümetten bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği verileceğini açıklamıştı. Düğün sezonunun gelmesiyle beraber faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 ve yaş sınırı için araştırmalar da hız kazandı. Evlilik hazırlığında olan çiftler 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi veren bankalar listesi ve başvuru süreci ile ilgili detayları sorguluyor. Açıklamaya göre, söz konusu kredi 48 ay vadeli ve yüzde 0 faizli olarak sunulacak. Peki, 2023 Faizsiz evlilik kredisi nasıl başvurulur, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Evlilik kredisi nasıl başvurulur, şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilikleri teşvik etmek amacıyla devlet destekli kredi verileceğini duyurmuştu. Buna göre, yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli olmak üzere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi sağlanacak. Yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla verilecek faizsiz kredi desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yeni evlenecek çiftler faizsiz kredi desteği başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırı için gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, 2023 Evlilik kredisi nasıl başvurulur, başvuru ne zaman başlıyor, kimlere verilecek? İşte, Devlet destekli evlilik kredisi şartları 2023

Evlilik kredisi nasıl başvurulur, şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Evlilik kredisi nasıl başvurulur, şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Evlilik kredisi nasıl başvurulur, şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlilik kredisi nasıl başvurulur, şartları neler, yaş sınır kaç? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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