Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:22

150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, şartları neler, hangi banka veriyor? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi nasıl başvurulur, yaş sınır kaç?

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri son dakika açıklaması hükümetten bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği verileceğini açıklamıştı. Düğün sezonunun gelmesiyle beraber faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 ve yaş sınırı için araştırmalar da hız kazandı. Evlilik hazırlığında olan çiftler 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi veren bankalar listesi ve başvuru süreci ile ilgili detayları sorguluyor. Açıklamaya göre, söz konusu kredi 48 ay vadeli ve yüzde 0 faizli olarak sunulacak. Peki, 2023 Faizsiz evlilik kredisi nasıl başvurulur, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…