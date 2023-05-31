Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisi şartları 2023 araştırılıyor. Seçim vaadi olarak duyurulan devlet desteği yeni Bakanlar Kurulu ile birlikte araştırılmaya başladı. Faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor soruları milyonlarca çiftin gündeminde. Yeni evlenenlere ödenecek yardım için başvuru süreci bekleniyor. Devlet destekli kredi veren bankalar araştırılıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru e devlet ekranı açıldı mı? İşte, tüm merak edilenler…