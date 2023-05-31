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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 18:57

Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisi şartları 2023 araştırılıyor. Seçim vaadi olarak duyurulan devlet desteği yeni Bakanlar Kurulu ile birlikte araştırılmaya başladı. Faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor soruları milyonlarca çiftin gündeminde. Yeni evlenenlere ödenecek yardım için başvuru süreci bekleniyor. Devlet destekli kredi veren bankalar araştırılıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru e devlet ekranı açıldı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi gündemdeki yerini aldı. Konuya dair açıklamalar Bakan Nureddin Nebati ve Bakan Derya Yanık tarafından geldi. Yeni evleneceklere sağlanacak yardım için çalışmalar başladı. Milyonlarca vatandaş 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi için araştırmalarını sürdürüyor. Detayların Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar verecek? İşte, detaylar…

Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

Evlilik kredisi şartları 2023: Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru ne zaman, nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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