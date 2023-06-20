EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 20.06.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 01:05

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni evleneceklere kredi desteği müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Yapılan açıklamaya göre, 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek. Düğün sezonu gelip çatarken faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 ve yaş sınırı sorgulamaları hız kazandı. Evlenmek için hazırlık yapan çiftler, başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte, merak edilen tüm detaylar...