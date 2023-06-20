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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 01:05

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni evleneceklere kredi desteği müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Yapılan açıklamaya göre, 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek. Düğün sezonu gelip çatarken faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 ve yaş sınırı sorgulamaları hız kazandı. Evlenmek için hazırlık yapan çiftler, başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2023 Faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte, merak edilen tüm detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?

Evlilik kredisi veren bankalar listesi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilikleri teşvik etmek amacıyla yeni evlenecek çiftlere devlet destekli kredi sağlanacağını duyurmuştu. 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla verilecek. Yeni evlenecek çiftler ise bu noktada faizsiz kredi desteği kimlere verilecek, hangi banka veriyor sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, Devlet destekli evlilik kredisi şartları 2023

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 SON DAKİKA: Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru başladı mı, hangi banka veriyor?

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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