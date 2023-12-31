Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi

Evrim Alasya dizileri ile tanınan oyuncular arasında yer alıyor. 2000'li yıllarda birçok televizyon dizisinde yer alan oyuncu en çok son yapımı Kızılcık Şerbeti'nin ardından gündeme gelmiş durumda. Evrim Alasya kimdir sorusu oyuncunun hayatına yakından bakmak isteyenlerin gündeminde. Peki, Evrim Alasya kaç yaşında, aslen nereli? İşte, biyografisi…