Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:10
Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi
Evrim Alasya kimdir trend araştırmalar arasında yerini aldı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karakteri ile tanınan oyuncu tiyatro mezunu. Daha çok televizyon ekranlarında görülen ünlü oyuncu oynadığı dizilerle adından söz ettiriyor. Evrim Alasya'nın dizileri, filmleri ve biyografisi özellikle dizi takipçilerinin gündeminde. Peki, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli?