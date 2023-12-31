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Haberler Fotohaber Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:10

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi

Evrim Alasya kimdir trend araştırmalar arasında yerini aldı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karakteri ile tanınan oyuncu tiyatro mezunu. Daha çok televizyon ekranlarında görülen ünlü oyuncu oynadığı dizilerle adından söz ettiriyor. Evrim Alasya'nın dizileri, filmleri ve biyografisi özellikle dizi takipçilerinin gündeminde. Peki, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi

Evrim Alasya dizileri ile tanınan oyuncular arasında yer alıyor. 2000'li yıllarda birçok televizyon dizisinde yer alan oyuncu en çok son yapımı Kızılcık Şerbeti'nin ardından gündeme gelmiş durumda. Evrim Alasya kimdir sorusu oyuncunun hayatına yakından bakmak isteyenlerin gündeminde. Peki, Evrim Alasya kaç yaşında, aslen nereli? İşte, biyografisi…

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi

EVRİM ALASYA KİMDİR?

2 Ağustos 1979 İzmir doğumlu olan Evrim Alasya, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır.

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Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi

Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Güneşin Kızları ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle yakalamıştır.

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi

EVRİM ALASYA DİZİLERİ

2003 Bir İstanbul Masalı
2005 Ihlamurlar Altında
2008 Gece Sesleri
2010 Gönülçelen
2012 Muhteşem Yüzyıl
2013 Vicdan
2014 Benim Adım Gültepe
2015-2016 Güneşin Kızları
2018 Koca Koca Yalanlar
2020 Kırmızı Oda
2020 Akrep
2022 Kızılcık Şerbeti

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Evrim Alasya dizileri, filmleri ve biyografisi
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