Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 20:44

Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftiyle bağlantılı olduğu iddia edilen isimler arasında yer alması sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Hakkında 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve orada ondan fazla daire aldığı yönündeki iddiaların ardından Eylül Öztürk'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk'ün mal varlığına el koydu. Peki, Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, fenomen hakkında merak edilen her şey…

Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son dakika Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylül Öztürk'ün mal varlığına el koydu. Sosyal medya fenomeni Öztürk, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftiyle bağlantılı olduğu iddia edilen isimler arasında yer alıyordu. Kariyer hayatında uçak hostesliği ve oyunculuk da bulunan Eylül Öztürk'ün hayatı ve kariyeri sosyal medya kullanıcılarının gündemindeki yerini aldı. Peki, Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Ailesinin yurt dışında görev yapması sebebiyle uzun yıllar yurt dışında yaşadı.

Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada da Belçika'da uluslararası bir tiyatro grubunun seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda ve yabancı müzikallerde rol aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı'ndan sonra ,Türkiye'de üniversite hayatına Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde devam eden oyuncu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programı ile büyük bir ivme yakaladı.

2017 yılında iş insanı Barış Kenan Özkan ile evlendi,bu evlilikten Alex ve Alice adında 2 çocuğu dünyaya geldi.

Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

2018 yılında "4 Kadın Zamanı" programının dört sunucusundan biri olan Eylül Öztürk, 2019 yılında ise "Eylül Öztürk ile Hey Anne" programının sunuculuğunu yaptı.

Yetersiz Bakiye tiyatro oyunu ile Türkiye'nin en çok oynanan yapımlarından birinin kadrosunda Ayferay karakteri ile 400ü'ün üzerinde oyunda sahne aldı.

Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bir dönem oyunculuk yapan Eylül Öztürk, şimdilerde güzellik salonları işletiyor. Aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.

Öztürk, bir süredir eşi ve çocuklarıyla Amerika'da yaşıyor.

SON DAKİKA