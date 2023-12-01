Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

2018 yılında "4 Kadın Zamanı" programının dört sunucusundan biri olan Eylül Öztürk, 2019 yılında ise "Eylül Öztürk ile Hey Anne" programının sunuculuğunu yaptı.

Yetersiz Bakiye tiyatro oyunu ile Türkiye'nin en çok oynanan yapımlarından birinin kadrosunda Ayferay karakteri ile 400ü'ün üzerinde oyunda sahne aldı.