Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Eylül Öztürk Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftiyle bağlantılı olduğu iddia edilen isimler arasında yer alması sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Hakkında 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve orada ondan fazla daire aldığı yönündeki iddiaların ardından Eylül Öztürk'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk'ün mal varlığına el koydu. Peki, Eylül Öztürk kimdir, mal varlığına el mi konuldu? Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, fenomen hakkında merak edilen her şey…