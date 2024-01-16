Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
15:07
Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?
Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncuları ile gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarından takip edilecek filmin başrollerinde Ata Demirer ve Demek Akbağ yer alıyor. 2014 yapımı komedi filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Hüseyin ve Firuzan'ın hikayelerine odaklanan yapım ilgiyle izleniyor. Peki, Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde? İşte filme dair merak edilenler…