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Haberler Fotohaber Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 15:07

Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?

Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncuları ile gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarından takip edilecek filmin başrollerinde Ata Demirer ve Demek Akbağ yer alıyor. 2014 yapımı komedi filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Hüseyin ve Firuzan'ın hikayelerine odaklanan yapım ilgiyle izleniyor. Peki, Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde? İşte filme dair merak edilenler…

Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?

Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı serinin 3. filminde Hüseyin ve Müjgan'ın evliliği bebek haberiyle taçlanıyor. Yeniden eğlenceli maceralara atılacak ikili takip ediliyor. Film, hikayesinin yanı sıra çekim yerleriyle de gündemde. Peki; Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, detaylar...

Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?

EYVAH EYVAH 3 KONUSU

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

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Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?

Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.

Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.

Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Başarılı yerli komedi filmi Eyvah Eyvah 3 çekim yeri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Film, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.

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