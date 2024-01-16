Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları, çekim yerleri | Eyvah Eyvah nerede çekildi, hangi köyde?

Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.