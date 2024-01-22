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Haberler Fotohaber Eyyâm-ı biyd orucu ||Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri hangi gün? 2024 Üç aylar takvimiyle
Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:40

Eyyâm-ı biyd orucu ||Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri hangi gün? 2024 Üç aylar takvimiyle

2024 yılının üç ayları 12 Ocak Cuma günü başladı. Mübarek üç aylar Recep ayı ile başladı ve Şaban ayı ile devam edecek ve Ramazan ayı ile uğurlanacak. Bu mübarek günleri maneviyat yüklü geçirmek isteyen Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek, dua, namaz, tespih ve zikirlerle günlerini geçirmek istiyorlar. Recep ayının 13.14.15. günleri olarak bilinen Eyyâm-ı biyd(aydınlık günler) ayın en parlak olduğu 13,14 ve 15. geceleridir. Peki, Eyyâm-ı biyd orucu hangi günler, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri ne zaman?

Eyyâm-ı biyd orucu ||Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri hangi gün? 2024 Üç aylar takvimiyle

Recep ayının 13. 14. 15. günü Eyyâm-ı biyd orucu hakkında araştırmalar sürüyor. Hicri takvime göre ayın en parlak olduğu günlerde ibadetlerini yapmak isteyen Müslümanlar için Eyyâm-ı biyd orucu hangi günler, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri ne zaman?

Eyyâm-ı biyd orucu ||Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri hangi gün? 2024 Üç aylar takvimiyle

EYYÂM-I BİYD TARİHLERİ 2024

Recep ayı 13. günü : 24 Ocak 2024 Çarşamba

Recep ayı 14. günü : 25 Ocak 2024 Perşembe

Recep ayı 15. günü : 26 Ocak 2024 Cuma

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Eyyâm-ı biyd orucu ||Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri hangi gün? 2024 Üç aylar takvimiyle

RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Eyyâm-ı biyd orucu ||Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri hangi gün? 2024 Üç aylar takvimiyle

Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.

Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce "eyyam-i biyd" günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), "Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve "(Ramazan ayının dışında) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.

Eyyâm-ı biyd orucu ||Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman, kaç gün tutulur, Recep ayının 13-14-15. günleri hangi gün? 2024 Üç aylar takvimiyle

RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

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