Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

Türkiye bunalıcı sıcaklarla karşı karşıya. Yapılan açıklamalara göre hafta ortasından itibaren "eyyam-ı bahur" adı verilen Afrika sıcakları etkisini hissettirmeye başlayacak. Bu kapsamda ise "Eyyamı bahur nedir, ne demek, sıcaklar ne zaman bitecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Peki, Eyyamı bahur nedir, ne demek, sıcaklar ne zaman bitecek? İşte Eyyamı bahur sıcaklarıyla ilgili o detaylar.