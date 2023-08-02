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Haberler Fotohaber Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 14:11

Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

Türkiye bunalıcı sıcaklarla karşı karşıya. Yapılan açıklamalara göre hafta ortasından itibaren "eyyam-ı bahur" adı verilen Afrika sıcakları etkisini hissettirmeye başlayacak. Bu kapsamda ise "Eyyamı bahur nedir, ne demek, sıcaklar ne zaman bitecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Peki, Eyyamı bahur nedir, ne demek, sıcaklar ne zaman bitecek? İşte Eyyamı bahur sıcaklarıyla ilgili o detaylar.

Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcük olarak bilinmektedir. Çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günleri şimdilerde birçok ilimizde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Peki, Eyyamı bahur nedir, ne demek, sıcaklar ne zaman bitecek? İşte Eyyamı bahur hakkında detaylar.

Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

2023 EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Son dakika haberine göre Türkiye'ye Arap yarımadasından Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur sıcakları, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan Eyyam-ı Bahur, 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olacak.

İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

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Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE DEMEK?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir.

Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Bazı kaynaklar Eyyam-ı Bahur ayının ağustos başına kadar sürdüğünü belirtirken, ülkemizin bazı yerlerinde bu sıcaklar eylülün başına kadar sürüyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcaktan sürekli etkileniyor.

Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

EYYAM-I BAHUR NEDİR, NE ZAMAN YAŞANIR?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı.

Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan Eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyamı bahur nedir, ne demek? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

Romalılar, Eyyam-ı bahur günlerini diēs caniculārēs olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı.

Antik Roma kültüründe Eyyam-ı bahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

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