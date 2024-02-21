Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:11
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira evlilik kredisi başvuruları başladı. Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere verilecek krediye başvuruda bulunmak isteyenler evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, yaş sınırı var mı sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanacak olan faizsiz kredi başvuruları e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ekranında 15 Şubat'ta başladı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte yanıtı.