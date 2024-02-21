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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:11

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira evlilik kredisi başvuruları başladı. Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere verilecek krediye başvuruda bulunmak isteyenler evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, yaş sınırı var mı sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanacak olan faizsiz kredi başvuruları e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ekranında 15 Şubat'ta başladı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte yanıtı.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusu evlilik hazırlığında olan binlerce gencin gündemini meşgul ediyor. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL faizsiz kredi desteği sunulacak. Peki, evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı, başvurular nasıl yapılır? İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

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