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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:33

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri açıklandı. Aile birliğini ve gençlerin projelerini destekleyecek Aile ve Gençlik Fonu başvuruları önce afet bölgesinde başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında ekran erişime açılıyor. 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları gündemde. Peki; 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri noktasında araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim sürecinde duyurulan Aile ve Gençlik Fonu için ilk adım açıklaması Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. 'Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız' şeklinde konuşan Bakan Göktaş tarih verdi. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı ne zaman erişime açılacak?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI: AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulunduğu sırada 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi çalışmasının da yer aldığı Aile ve Gençlik Fonu başvurularının tarihini paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT!

İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?

Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

"Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum"

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

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