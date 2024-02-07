Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:33
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri belli oldu! 150 bin TL Evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman?
Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri açıklandı. Aile birliğini ve gençlerin projelerini destekleyecek Aile ve Gençlik Fonu başvuruları önce afet bölgesinde başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında ekran erişime açılıyor. 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları gündemde. Peki; 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...