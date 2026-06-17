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Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:16
Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
Fed faiz kararı 2026 Haziran ayında açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların yakından takip ettiği toplantısında faiz politikasına ilişkin kararını duyurdu.ABD istihdam verileri ve enflasyon beklentileriyle birlikte değerlendirilen kararın ardından yatırımcılar, küresel piyasalardaki yönü anlamak için açıklamaları takip ediyor.Peki, Fed faiz kararı ne oldu?