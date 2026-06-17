Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

FED FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ MÜ, SABİT Mİ BIRAKTI?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.