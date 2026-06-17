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Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:16

Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

Fed faiz kararı 2026 Haziran ayında açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların yakından takip ettiği toplantısında faiz politikasına ilişkin kararını duyurdu.ABD istihdam verileri ve enflasyon beklentileriyle birlikte değerlendirilen kararın ardından yatırımcılar, küresel piyasalardaki yönü anlamak için açıklamaları takip ediyor.Peki, Fed faiz kararı ne oldu?

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Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Haziran ayı toplantısı tamamlandı ve faiz kararı açıklandı. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlık ettiği ilk toplantı, küresel piyasalar tarafından yakından takip edildi.Alınan kararın ardından faiz oranlarının sabit bırakıldığı bildirildi. ABD-İran görüşmeleri ve enflasyon görünümü ise para politikası beklentilerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

Böylece Fed, 2026 yılında gerçekleştirdiği Ocak, Mart ve Nisan toplantılarının ardından Haziran ayında da faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüştü.

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Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

FED FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ MÜ, SABİT Mİ BIRAKTI?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.

Fed faiz kararı açıklandı! 2026 Haziran Fed faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

ÖNCEKİ FED FAİZ KARARI

Önceki FED toplantılarında da faiz kararlarında değişikliğe gidilmedi. 2026 yılının Ocak ayında yapılan ilk toplantıda politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutuldu.

Mart ve Nisan ayı toplantılarında da faiz oranları aynı seviyede bırakılırken, Nisan toplantısında bazı görüş ayrılıkları dikkat çekti. Böylece Haziran kararıyla birlikte FED, üst üste dördüncü toplantıda da faizleri sabit bırakmış oldu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#FED

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