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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:42
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:48
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!
Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası toplantı takvimi netleşti. Yatırımcılar ve finans dünyası, haziran ayı ekonomik parametrelerini şekillendirecek kritik hamleye odaklandı. Enflasyon verileri ve makroekonomik dengeler ışığında şekillenen kritik karar, uluslarası takamları etkileyecek dinamiklere sahip. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Haziran 2026 FED faiz beklentisi.