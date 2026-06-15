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Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:48

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!

Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası toplantı takvimi netleşti. Yatırımcılar ve finans dünyası, haziran ayı ekonomik parametrelerini şekillendirecek kritik hamleye odaklandı. Enflasyon verileri ve makroekonomik dengeler ışığında şekillenen kritik karar, uluslarası takamları etkileyecek dinamiklere sahip. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Haziran 2026 FED faiz beklentisi.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!

Dünya genelinde gözler, para politikalarında belirleyici rol oynayan organizasyona çevrildi. Küresel piyasalarda dolar endeksi, altın fiyatları ve borsaların yönünü tayin edecek kritik açıklama için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihinde geri sayım başladı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küresel finans sisteminin merkez bankası konumundaki ABD Federal Rezerv (FED), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. İki gün sürecek kritik görüşmelerin ardından faiz kararı 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 21:00'de ilan edilecek.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!

FED FAİZ BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs Research gibi önde gelen kurumların güncel analizleri, FED'in faiz indirim sürecini beklenenden çok daha uzun bir süre erteleyebileceğini gösteriyor. Son verilere göre, iş gücü piyasasındaki canlılık ve istihdam oranlarının güçlü kalması nedeniyle faiz indirim beklentileri 2026'nın son çeyreğine, hatta belirli senaryolarda 2027 yılının ilk yarısına kadar kaymış durumda.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!

FED TOPLANTI TARİHLERİ

Haziran toplantısı: 16 - 17 Haziran
Temmuz toplantısı: 28 - 29 Temmuz
Eylül toplantısı: 15 - 16 Eylül
Ekim toplantısı: 27 - 28 Ekim
Aralık toplantısı: 8 - 9 Aralık

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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