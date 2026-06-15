FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 faiz beklentileri!

FED FAİZ BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs Research gibi önde gelen kurumların güncel analizleri, FED'in faiz indirim sürecini beklenenden çok daha uzun bir süre erteleyebileceğini gösteriyor. Son verilere göre, iş gücü piyasasındaki canlılık ve istihdam oranlarının güçlü kalması nedeniyle faiz indirim beklentileri 2026'nın son çeyreğine, hatta belirli senaryolarda 2027 yılının ilk yarısına kadar kaymış durumda.