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Haberler Fotohaber Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 18.07.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 21:05

Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS tercih maratonu öncesi merak edilen bir konu da felsefe bölümü taban puanları oluyor. Üniversitede bu bölümü okumak isteyenler, bu noktada "Felsefe bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Dört yıllık lisans bölümü olan alandan çeşitli meslekler de icra edilebiliyor. İşte Felsefe bölümü taban puanları listesi ve detaylar.

Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Felsefe bölümü taban puanları, tercih maratonuyla beraber en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Eşit ağırlık bölümünden AYT'ye giren ve Felsefe bölümüne gitmeyi hedefleyenler, vakıf ve devlet üniversitelerinin puanlarını incelemek üzere "Felsefe bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte ÖSYM tarafından paylaşılan 2023 Felsefe bölümüne dair taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...

Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
8+0
8+0
8+0		 8
8
8
8		 1.681
2.720
4.639
10.300		 438,22580
473,38274
441,82636
413,88092
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe
(İngilizce)		 EA 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 17.096
8.720
13.647
23.900		 381,59559
440,56495
417,04636
391,61825
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
15
15		 31.822
24.800
59.990
76.000		 363,57967
410,26524
371,17172
347,06575
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 36.896
16.100
30.697
43.200		 358,94733
422,00980
394,78011
371,28785
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Felsefe
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 65.097
34.400
51.159
63.400		 338,58476
401,44468
377,37851
355,33508
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 2+0
1+0
2+0
2+0		 2
1
2
2		 81.211
38.800
112.134
292.000		 329,48745
398,07830
342,13437
274,89600
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
2+0
2+0
5+0		 5
2
2
5		 94.313
28.000
69.212
154.000		 322,94078
407,08598
365,27738
310,62085
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
6+0
6+0
10+0		 8
6
6
10		 126.198
121.000
86.121
221.000		 309,21377
354,56506
355,38540
290,79773
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Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 264.763
270.000
308.971
358.000		 270,27153
305,10056
283,40320
263,01409
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 265.775
237.000
256.500
280.000		 270,06084
314,16762
294,79255
277,38413
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe
(İngilizce)		 EA 40+1


 41


 294.719


 264,37577
—-
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 295.009
251.000
285.781
316.000		 264,32422
310,23049
288,20850
270,26808
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Felsefe EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 296.588
280.000
301.488
276.000		 264,02967
302,78863
284,91910
278,20323
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Felsefe
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 308.866
78.000
80.024
120.000		 261,75633
374,86899
358,78136
324,13875
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
20+1		 41
41
41
21		 330.289
289.000
271.478
255.000		 258,02955
300,45825
291,35064
282,70756
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 428.915
347.000
388.372
451.000		 243,22798
287,70575
269,23479
249,66007
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Felsefe EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 441.187
370.000
370.506
381.000		 241,61086
283,15039
272,16055
259,43094
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(Burslu)		 EA 15+0
10+0
10+0
2+0		 15
10
10
2		 462.456
332.000
372.083
429.000		 238,88708
290,90442
271,89343
252,54440
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(Burslu)		 EA 10+0


 10


 470.886


 237,83466
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 513.233
436.000
463.309
509.000		 232,49208
271,40703
258,28292
242,65363
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 524.412
441.000
448.104
488.000		 230,97402
270,55878
260,36658
245,09790
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
50+2
60+2		 62
62
52
62		 543.084
471.000
497.004
632.000		 228,02173
265,79157
253,89558
229,83410
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Felsefe EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 556.915
511.000
519.232
613.000		 225,18904
259,82973
251,13421
231,73236
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 70+2
80+2
70+2
70+2		 72
82
72
72		 569.988
543.000
562.764
613.000		 221,02731
255,27006
246,02350
231,77005
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
30+1
50+2		 1
41
24
8		 Dolmadı
892.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,36615
Dolmadı
Dolmadı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
20+1
25+1
50+2		 2
21
7
7		 Dolmadı
908.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,93340
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 400+10
250+7
400+10
750+19		 69
257
135
106		 Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 34
72
62
62		 Dolmadı
545.000
573.487
606.000		 Dolmadı
255,05003
244,83940
232,44734
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1


Dolmadı


 Dolmadı
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
20+1
30+1
60+2		 1
21
8
6		 Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
210,01636
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
65+2		 5
52
47
37		 Dolmadı
917.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,11041
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 9
52
52
44		 Dolmadı
704.000
729.862
Dolmadı		 Dolmadı
235,78056
228,96291
Dolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 2
31
11
5		 Dolmadı
974.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
207,93824
Dolmadı
Dolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 3
21
12
7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
30+1
70+2		 3
31
16
7		 Dolmadı
923.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,46500
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1

 22
41

 Dolmadı
685.000

 Dolmadı
237,94124
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
20+1
30+1
60+2
21
4
3		 Dolmadı
994.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
194,73827
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 17
41
41
35		 Dolmadı
710.000
729.593
Dolmadı		 Dolmadı
235,23114
228,99091
Dolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 1
31
18
10		 Dolmadı
882.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,27159
Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Felsefe
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
1+0
1+0
1+0
1
1
0		 Dolmadı
548.000
478.944
Dolmadı		 Dolmadı
254,56240
256,23142
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
50+2
60+2		 6
62
52
37		 Dolmadı
770.000
763.994
Dolmadı		 Dolmadı
229,17857
224,91218
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 25+1
20+1
40+1
60+2
21
6
10		 Dolmadı
970.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,02105
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 15
62
62
72		 Dolmadı
700.000
714.793
727.000		 Dolmadı
236,30824
230,50472
206,84332
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
20+1
20+1
60+2		 2
14
6
3		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 5
41
41
26		 Dolmadı
780.000
807.650
Dolmadı		 Dolmadı
228,21753
213,88843
Dolmadı
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Felsefe
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
17+0
7+0
17+0		 6
17
4
8		 Dolmadı
785.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
227,74393
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 150+4
150+4
250+7
500+13		 57
154
84
60		 Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(Burslu)		 EA 10+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(%50 İndirimli)		 EA 10+0


Dolmadı


 Dolmadı
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 26
62
62
62		 Dolmadı
592.000
602.328
735.000		 Dolmadı
248,90864
241,75016
199,86758
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
40+1
70+2
31
11
6		 Dolmadı
951.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,28126
Dolmadı
Dolmadı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) Felsefe EA 25+1
20+1
30+1
60+2		 1
21
8
6		 Dolmadı
978.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
206,87336
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
20+1
30+1
60+2
21
9
10		 Dolmadı
960.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
210,85572
Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 2
41
41
22		 Dolmadı
795.000
821.565
Dolmadı		 Dolmadı
226,80708
202,85321
Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 35+1
30+1
30+1
70+2
31
13
5		 Dolmadı
911.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,64301
Dolmadı
Dolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
15+2

 1
16

 Dolmadı
940.000

 Dolmadı
213,57860
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
20+1
30+1
50+2		 2
21
6
9		 Dolmadı
959.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,02412
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 28
52
52
49		 Dolmadı
614.000
711.279
Dolmadı		 Dolmadı
246,17076
230,86333
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 3
52
52
33		 Dolmadı
771.000
796.659
Dolmadı		 Dolmadı
229,07682
218,80088
Dolmadı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 25+1
25+1
25+1
50+2		 4
26
12
10		 Dolmadı
900.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
217,65518
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 22
62
62
49		 Dolmadı
726.000
762.849
Dolmadı		 Dolmadı
233,48546
225,07221
Dolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 14
62
62
50		 Dolmadı
699.000
730.587
Dolmadı		 Dolmadı
236,35343
228,88654
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet) Felsefe EA 20+1
20+1
30+1
40+1
15
2
5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Felsefe EA 20+1
15+1

 2
15

 Dolmadı


 Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 3
41
25
20		 Dolmadı
910.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,78767
Dolmadı
Dolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 3
31
11
9		 Dolmadı
910.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,76656
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 16
52
52
62		 Dolmadı
654.000
650.313
722.000		 Dolmadı
241,39318
236,84476
210,63661
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 EA 1+0
1+0
1+0
2+0

1
0		 Dolmadı

135.451
Dolmadı		 Dolmadı

332,03912
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 9
62
62
47		 Dolmadı
772.000
812.259
Dolmadı		 Dolmadı
228,95922
210,47572
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 15
62
62
40		 Dolmadı
713.000
776.121
Dolmadı		 Dolmadı
234,82781
223,11714
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 11
52
52
47		 Dolmadı
792.000
812.625
Dolmadı		 Dolmadı
227,06195
210,20698
Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
40+1
65+2		 3
31
16
12		 Dolmadı
920.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,76885
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 7
41
41
25		 Dolmadı
781.000
809.733
Dolmadı		 Dolmadı
228,05591
212,42782
Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(%50 İndirimli)		 EA 10+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 7
41
41
33		 Dolmadı
793.000
811.338
Dolmadı		 Dolmadı
226,97294
211,18833
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 13+0
10+0
10+0
10+0		 2
7
2
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
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