Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS tercih maratonu öncesi merak edilen bir konu da felsefe bölümü taban puanları oluyor. Üniversitede bu bölümü okumak isteyenler, bu noktada "Felsefe bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Dört yıllık lisans bölümü olan alandan çeşitli meslekler de icra edilebiliyor. İşte Felsefe bölümü taban puanları listesi ve detaylar.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|1.681
2.720
4.639
10.300
|438,22580
473,38274
441,82636
413,88092
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|17.096
8.720
13.647
23.900
|381,59559
440,56495
417,04636
391,61825
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
15
15
|31.822
24.800
59.990
76.000
|363,57967
410,26524
371,17172
347,06575
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|36.896
16.100
30.697
43.200
|358,94733
422,00980
394,78011
371,28785
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|65.097
34.400
51.159
63.400
|338,58476
401,44468
377,37851
355,33508
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2+0
1+0
2+0
2+0
|2
1
2
2
|81.211
38.800
112.134
292.000
|329,48745
398,07830
342,13437
274,89600
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
2+0
2+0
5+0
|5
2
2
5
|94.313
28.000
69.212
154.000
|322,94078
407,08598
365,27738
310,62085
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
6+0
6+0
10+0
|8
6
6
10
|126.198
121.000
86.121
221.000
|309,21377
354,56506
355,38540
290,79773
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|264.763
270.000
308.971
358.000
|270,27153
305,10056
283,40320
263,01409
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|265.775
237.000
256.500
280.000
|270,06084
314,16762
294,79255
277,38413
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|294.719
—
—
—
|264,37577
—-
—
—
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|295.009
251.000
285.781
316.000
|264,32422
310,23049
288,20850
270,26808
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|296.588
280.000
301.488
276.000
|264,02967
302,78863
284,91910
278,20323
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Felsefe
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|308.866
78.000
80.024
120.000
|261,75633
374,86899
358,78136
324,13875
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
20+1
|41
41
41
21
|330.289
289.000
271.478
255.000
|258,02955
300,45825
291,35064
282,70756
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|428.915
347.000
388.372
451.000
|243,22798
287,70575
269,23479
249,66007
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|441.187
370.000
370.506
381.000
|241,61086
283,15039
272,16055
259,43094
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(Burslu)
|EA
|15+0
10+0
10+0
2+0
|15
10
10
2
|462.456
332.000
372.083
429.000
|238,88708
290,90442
271,89343
252,54440
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(Burslu)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|470.886
—
—
—
|237,83466
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|513.233
436.000
463.309
509.000
|232,49208
271,40703
258,28292
242,65363
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|524.412
441.000
448.104
488.000
|230,97402
270,55878
260,36658
245,09790
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|543.084
471.000
497.004
632.000
|228,02173
265,79157
253,89558
229,83410
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|556.915
511.000
519.232
613.000
|225,18904
259,82973
251,13421
231,73236
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|70+2
80+2
70+2
70+2
|72
82
72
72
|569.988
543.000
562.764
613.000
|221,02731
255,27006
246,02350
231,77005
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
30+1
50+2
|1
41
24
8
|Dolmadı
892.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,36615
Dolmadı
Dolmadı
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
20+1
25+1
50+2
|2
21
7
7
|Dolmadı
908.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,93340
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|400+10
250+7
400+10
750+19
|69
257
135
106
|Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|34
72
62
62
|Dolmadı
545.000
573.487
606.000
|Dolmadı
255,05003
244,83940
232,44734
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
20+1
30+1
60+2
|1
21
8
6
|Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
210,01636
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
65+2
|5
52
47
37
|Dolmadı
917.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,11041
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|9
52
52
44
|Dolmadı
704.000
729.862
Dolmadı
|Dolmadı
235,78056
228,96291
Dolmadı
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|2
31
11
5
|Dolmadı
974.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
207,93824
Dolmadı
Dolmadı
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|3
21
12
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
30+1
70+2
|3
31
16
7
|Dolmadı
923.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,46500
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
—
—
|22
41
—
—
|Dolmadı
685.000
—
—
|Dolmadı
237,94124
—
—
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
20+1
30+1
60+2
|—
21
4
3
|Dolmadı
994.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
194,73827
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|17
41
41
35
|Dolmadı
710.000
729.593
Dolmadı
|Dolmadı
235,23114
228,99091
Dolmadı
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|1
31
18
10
|Dolmadı
882.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,27159
Dolmadı
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Felsefe
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
0
|Dolmadı
548.000
478.944
Dolmadı
|Dolmadı
254,56240
256,23142
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
50+2
60+2
|6
62
52
37
|Dolmadı
770.000
763.994
Dolmadı
|Dolmadı
229,17857
224,91218
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|25+1
20+1
40+1
60+2
|—
21
6
10
|Dolmadı
970.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,02105
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|15
62
62
72
|Dolmadı
700.000
714.793
727.000
|Dolmadı
236,30824
230,50472
206,84332
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
20+1
20+1
60+2
|2
14
6
3
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|5
41
41
26
|Dolmadı
780.000
807.650
Dolmadı
|Dolmadı
228,21753
213,88843
Dolmadı
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Felsefe
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
17+0
7+0
17+0
|6
17
4
8
|Dolmadı
785.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
227,74393
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|150+4
150+4
250+7
500+13
|57
154
84
60
|Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(Burslu)
|EA
|10+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|26
62
62
62
|Dolmadı
592.000
602.328
735.000
|Dolmadı
248,90864
241,75016
199,86758
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
40+1
70+2
|—
31
11
6
|Dolmadı
951.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,28126
Dolmadı
Dolmadı
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|25+1
20+1
30+1
60+2
|1
21
8
6
|Dolmadı
978.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
206,87336
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
20+1
30+1
60+2
|—
21
9
10
|Dolmadı
960.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
210,85572
Dolmadı
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|2
41
41
22
|Dolmadı
795.000
821.565
Dolmadı
|Dolmadı
226,80708
202,85321
Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|35+1
30+1
30+1
70+2
|—
31
13
5
|Dolmadı
911.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,64301
Dolmadı
Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
15+2
—
—
|1
16
—
—
|Dolmadı
940.000
—
—
|Dolmadı
213,57860
—
—
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
20+1
30+1
50+2
|2
21
6
9
|Dolmadı
959.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,02412
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|28
52
52
49
|Dolmadı
614.000
711.279
Dolmadı
|Dolmadı
246,17076
230,86333
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|3
52
52
33
|Dolmadı
771.000
796.659
Dolmadı
|Dolmadı
229,07682
218,80088
Dolmadı
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|25+1
25+1
25+1
50+2
|4
26
12
10
|Dolmadı
900.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,65518
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|22
62
62
49
|Dolmadı
726.000
762.849
Dolmadı
|Dolmadı
233,48546
225,07221
Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|14
62
62
50
|Dolmadı
699.000
730.587
Dolmadı
|Dolmadı
236,35343
228,88654
Dolmadı
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
20+1
30+1
40+1
|—
15
2
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
15+1
—
—
|2
15
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|3
41
25
20
|Dolmadı
910.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,78767
Dolmadı
Dolmadı
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|3
31
11
9
|Dolmadı
910.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,76656
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|16
52
52
62
|Dolmadı
654.000
650.313
722.000
|Dolmadı
241,39318
236,84476
210,63661
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
1+0
1+0
2+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
135.451
Dolmadı
|Dolmadı
—
332,03912
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|9
62
62
47
|Dolmadı
772.000
812.259
Dolmadı
|Dolmadı
228,95922
210,47572
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|15
62
62
40
|Dolmadı
713.000
776.121
Dolmadı
|Dolmadı
234,82781
223,11714
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|11
52
52
47
|Dolmadı
792.000
812.625
Dolmadı
|Dolmadı
227,06195
210,20698
Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
40+1
65+2
|3
31
16
12
|Dolmadı
920.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,76885
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|7
41
41
25
|Dolmadı
781.000
809.733
Dolmadı
|Dolmadı
228,05591
212,42782
Dolmadı
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|7
41
41
33
|Dolmadı
793.000
811.338
Dolmadı
|Dolmadı
226,97294
211,18833
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|13+0
10+0
10+0
10+0
|2
7
2
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı