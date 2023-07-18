Giriş Tarihi: 18.07.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 21:05

Felsefe bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Felsefe bölümü başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS tercih maratonu öncesi merak edilen bir konu da felsefe bölümü taban puanları oluyor. Üniversitede bu bölümü okumak isteyenler, bu noktada "Felsefe bölümü okulların taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Dört yıllık lisans bölümü olan alandan çeşitli meslekler de icra edilebiliyor. İşte Felsefe bölümü taban puanları listesi ve detaylar.