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Haberler Fotohaber Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:34

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tarihiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yolunda çeşitli sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç'un aday olup olmayacağı sorgulanırken başkanlığı aday olan isimlerden ilki adaylığını açıkladı. Fenerbahçeli futbolseverler ise başkanlık seçimi için net tarihi sorguluyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? İşte detaylar

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?

Fenerbahçe Spor Kulübü 3 yılda bir başkan belirleme dönemine giriyor. Yeni dönem için geri sayım başlamışken gözler başkan adaylıklarına çevrildi. Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını söylemişti. Ali Koç'un aday olup olmayacağı merak konusu olurken diğer adaylar da heyecanla beklenmeye başladı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? Gözler Fenerbahçe başkanlık seçimi ayrıntılar

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe kulüp tüzüğüne göre başkanlık seçiminin kaç yılda bir ve ne zaman yapılacağı belirtiliyor. Tüzüğe göre Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı mayıs ayı içerisinde yapılacak.
Buna göre; Fenerbahçe başkanlık seçimi, 2024 yılında Mayıs ayında düzenlenecek. Başkanlık seçiminin mayıs ayının kaçında yapılacağı ise henüz kulüp tarafından belirtilmedi.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?

ALİ KOÇ TEKRAR ADAY OLACAK MI?
Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan eden Saran, şu açıklamalarda bulundu:
Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuşmuşt

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?
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