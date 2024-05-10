Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:34
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tarihiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yolunda çeşitli sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç'un aday olup olmayacağı sorgulanırken başkanlığı aday olan isimlerden ilki adaylığını açıkladı. Fenerbahçeli futbolseverler ise başkanlık seçimi için net tarihi sorguluyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? İşte detaylar