Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Fenerbahçe’de başkanlık adayları kimler?

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan eden Saran, şu açıklamalarda bulundu:

Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuşmuşt