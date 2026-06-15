Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma
Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:29

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Gain'i misafir edecek. Derbinin ilk karşılaşmasında siyah- beyazlılar aldığı galibiyetle yola avantajlı devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Gain 2.maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak ? işte ikinci mücadelenin detayları…

  • ABONE OL
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan ikinci maçla devam ediyor. Bugün oynanacak derbinin ev sahipliğini Fenerbahçe Beko'nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu üstlenecek. 2. Maç Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Mücadelede iki ezeli rakip kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma

FİNAL SERİSİNDE İKİNCİ MAÇ NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın ikinci maçında ev sahipliğini sarı-lacivertliler yapacak. Müsabaka 15 Haziran 2026 pazartesi 20.00 'de oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya yoğun ilgi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ MAÇ TAKVİMİ

1. Maç: 13 Haziran 2026 Cumartesi | 20.00 | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN (Ülker Arena)

2. Maç: 15 Haziran 2026 Pazartesi | 20.00 | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN (Ülker Arena)

3. Maç: 17 Haziran 2026 Çarşamba | 20.00 | Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (Akatlar)

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma

Eğer seride 3-0'lık bir üstünlük sağlanamazsa; 4. ve 5. maç oynanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA