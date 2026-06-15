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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma
Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:29
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Gain'i misafir edecek. Derbinin ilk karşılaşmasında siyah- beyazlılar aldığı galibiyetle yola avantajlı devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Gain 2.maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak ? işte ikinci mücadelenin detayları…