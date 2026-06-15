Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Final serinde 2.karşılaşma

FİNAL SERİSİNDE İKİNCİ MAÇ NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın ikinci maçında ev sahipliğini sarı-lacivertliler yapacak. Müsabaka 15 Haziran 2026 pazartesi 20.00 'de oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya yoğun ilgi bekleniyor.